Ιράν – ΗΑΕ: Πυραυλικά πλήγματα και απειλές κλιμάκωσης – «Δικαίωμα απάντησης» λένε τα Εμιράτα, «θα γίνουν στόχοι τα συμφέροντά τους» προειδοποιεί η Τεχεράνη

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: LBC
Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την ώρα που οι ΗΠΑ προωθούν στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΑΕ, από το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) ενεργοποιήθηκαν επανειλημμένα τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones.

Αναχαιτίσεις πυραύλων και επιθέσεις με drones

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν τέσσερις πύραυλοι Κρουζ από το Ιράν, εκ των οποίων οι τρεις αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας κατέληξε στη θάλασσα.

Συνολικά, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν 12 βαλλιστικούς πυραύλους, τρεις πυραύλους Κρουζ και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε ένα κύμα επιθέσεων που χαρακτηρίζεται ως μέρος μιας συνεχιζόμενης κλιμάκωσης.

Από την έναρξη των επιθέσεων που τα ΗΑΕ αποδίδουν στο Ιράν, έχουν αναχαιτιστεί 549 βαλλιστικοί πύραυλοι, 29 πύραυλοι Κρουζ και 2.260 drones.

Σε μία από τις επιθέσεις, drone έπληξε εγκαταστάσεις πετρελαϊκής βιομηχανίας στο εμιράτο της Φουτζάιρα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Τρεις Ινδοί υπήκοοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με μέτρια τραύματα.

Ισραηλινό σύστημα «Iron Dome» στα ΗΑΕ

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, ένα ισραηλινό σύστημα αεράμυνας χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς τα ΗΑΕ.

Το σύστημα «Iron Dome» φέρεται να έχει αναπτυχθεί μυστικά στη χώρα από την αρχή της σύγκρουσης, μαζί με το προσωπικό που το χειρίζεται, ενισχύοντας σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες των Εμιράτων. Η πληροφορία είχε αποκαλυφθεί αρχικά από το Axios και θεωρείται ένδειξη της ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ.

«Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε»

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ υπογράμμισε ότι η χώρα διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσει στις επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «προδοτικές» και άμεση απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την επιστροφή όλων των σχολείων σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης από τις 5 έως τις 8 Μαΐου, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, το Ιράν αρνείται ότι υπήρξε προμελετημένη επίθεση, αποδίδοντας τα περιστατικά σε «τυχοδιωκτισμό» των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις προς τα ΗΑΕ είναι σαφείς. Σύμφωνα με ιρανική στρατιωτική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Tasnim, «αν τα Εμιράτα προβούν σε οποιαδήποτε απερίσκεπτη ενέργεια, όλα τα συμφέροντά τους θα αποτελούν στόχους και καμία εγκατάσταση δεν θα είναι ασφαλής».

Η ίδια πηγή τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απειλή από τα ΗΑΕ, αλλά προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που «γίνουν πιόνια του Ισραήλ και ξεπεράσουν τα όρια», η απάντηση θα είναι σκληρή.

Στρατηγική ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δημοσιοποίησε χάρτη που φέρεται να δείχνει την επέκταση των περιοχών ιρανικής επιρροής κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών και ακτών των ΗΑΕ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα επιμένουν ότι δεν υπήρχε σχέδιο επίθεσης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα συνδέονται με προσπάθεια των ΗΠΑ να διαμορφώσουν «διάδρομο» για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω ένταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τη ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγές: Reuters, AFP

