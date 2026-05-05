ΗΠΑ: Σβάστικες σε συναγωγές και σπίτια εβραίων στη Νέα Υόρκη

Αντισημιτικά γκραφίτι, κυρίως σβάστικες, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα η αστυνομία και εκλεγμένη αξιωματούχος του δήμου της αμερικανικής μητρόπολης.

Το περιστατικό εντάσσεται σε σειρά ενεργειών που χαρακτηρίζονται αντισημιτικές στη Νέα Υόρκη, όπου ζει πολυπληθής εβραϊκή κοινότητα, η μεγαλύτερη εκτός Ισραήλ. Παιδικές χαρές, χώροι λατρείας και σταθμοί του μετρό έχουν βρεθεί στο επίκεντρο ανάλογων περιστατικών.

Στη συνοικία Ρίγκο Παρκ, στο Κουίνς, γκραφίτι με σπρέι εντοπίστηκε σε εξωτερικό τοίχο συναγωγής. Σύμφωνα με εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το γκραφίτι περιλάμβανε σβάστικα και τις λέξεις «χάιλ Χίτλερ».

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διάφορα ακίνητα υπέστησαν «βανδαλισμούς». Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια σύλληψη, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

«Συναγωγές και κατοικίες στο Κουίνς βανδαλίστηκαν τη νύχτα με τρεις σβάστικες και άλλα αντισημιτικά γκραφίτι», επιβεβαίωσε μέσω X η Τζούλι Μένιν, η Δημοκρατική πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης.

«Με τον αντισημιτισμό σε άνοδο εδώ και σ’ όλη την υφήλιο, θα υπερασπιζόμαστε πάντα την εβραϊκή κοινότητά μας και θα καταπολεμάμε το μίσος», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος ανήκει στην Αριστερά και στηρίζει την παλαιστινιακή υπόθεση, έχει χαρακτηρίσει το κράτος του Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ». Κάποια μέλη της εβραϊκής κοινότητας τον κατηγορούν ότι τροφοδοτεί την άνοδο του αντισημιτισμού με τις πολιτικές θέσεις του. Ο ίδιος αντικρούει τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τα επεισόδια αντισημιτικής φύσης αυξήθηκαν αλματωδώς, κατά 182%, στη μητρόπολη το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Ζόραν Μαμντάνι έχει δεσμευτεί ότι θα παραμείνει «ακλόνητος στο πλάι των εβραίων γειτόνων μας» στον αγώνα «για να εξαλειφθεί η μάστιγα του αντισημιτισμού στην πόλη μας».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της οργάνωσης Jewish Majority («Εβραϊκή Πλειοψηφία»), το 82% των Εβραίων ψηφοφόρων στην πόλη δηλώνει ανήσυχο για την «άνοδο του αντισημιτισμού στη Νέα Υόρκη». Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση είχαν ψηφίσει τον κ. Μαμντάνι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP