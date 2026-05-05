Παύλος Μαρινάκης: Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν «μια κακιά στιγμή» – Ήταν ένα στυγνό έγκλημα

«Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν «μια κακιά στιγμή». Ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία «ερμηνεία» για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία».

«Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα. Η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν ή ακόμα και σε εκείνους που επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα. Γιατί κάθε λέξη μίσους που αφήνεται χωρίς αντίδραση, βρίσκει χώρο να ριζώσει μέσα στην κοινωνία» καταλήγει.