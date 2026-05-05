O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθ΄οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας για τη συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδάνια
