Κυριάκος Μητσοτάκης: Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδάνια

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθ΄οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας για τη συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.