Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο enikos.gr: «Το νέο νομοσχέδιο ενισχύει τη διαφάνεια στους όρους δανεισμού»

Στην ενίσχυση της διαφάνειας στους όρους δανεισμού, στοχεύει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο enikos.gr, επισημαίνει ότι «το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί μια ουσιαστική και κρίσιμη μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και συναλλαγές μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις. Απαιτούνται καθαροί, κατανοητοί και απολύτως δίκαιοι όροι στις σχέσεις του με τις τράπεζες».

Προστασία από καταχρηστικές συμπεριφορές

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισημαίνει ότι «αυτό το νομοσχέδιο κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τη διαφάνεια στους όρους δανεισμού, δίνοντας ουσιαστικά δικαιώματα στον πολίτη και ταυτόχρονα εργαλεία προστασίας του από καταχρηστικές συμπεριφορές. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που διασφαλίζουν καθαρότερους κανόνες στην αγορά της καταναλωτικής πίστης, γίνεται σε εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά οι βασικές του προτεραιότητες και η εξειδίκευση είναι δική μας πολιτική απόφαση και επιλογή».

Σύμφωνα πάντα με τον υπουργό Ανάπτυξης «ιδίως το θέμα του ποσοστού δυνητικής προσαύξησης του αρχικού κεφαλαίου από 30% ως 50%, το οποίο θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, αποτελεί επιλογή της κυβέρνησής μας για να ανταποκριθούμε σε ανάγκες λειτουργικότητας και αξιοπιστίας στις συναλλαγές ανάμεσα στους πολίτες και το τραπεζικό σύστημα».

Είναι ένα θέμα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, αναφέρει ο Τάκης Θεοδωρικάκος που συμβάλει στη βελτίωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζικού συστήματος και πολιτών, με αμοιβαίες ευθύνες και υποχρεώσεις.

«Καλώ όλα τα κόμματα να υποστηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση»

Καταλήγοντας ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τονίζει τα εξής: «Και θέλω να αξιοποιήσω αυτό εδώ το βήμα, για να καλέσω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση που ενισχύει την προστασία του καταναλωτή, την κοινωνική συνοχή, τη διαφάνεια στην αγορά και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Νέο τοπίο

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο που θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση στοχεύει στα εξής:

Να μπει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα

Να μπει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών

Να δοθεί η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες χωρίς αιτιολογία.

Να δοθεί το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο.

Να μπει πλαφόν στην προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο την περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30% έως 50%.

Χωρίς αναδρομική ισχύ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως όλα αυτά θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και μετά, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους έναντι άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα.