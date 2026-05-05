LIVE – 67η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία της επιχείρησης «Project Freedom», αν και σημείωσε πως η Τεχεράνη έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτη» στις διαπραγματεύσεις.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνά τους «ενεπλάκη» με 19 ιρανικούς πυραύλους και drones. Παράλληλα, η εταιρεία ADNOC επιβεβαίωσε επίθεση δύο drones στο άδειο δεξαμενόπλοιο «Barakah», ενώ μια άλλη επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην περιοχή της Φουτζέιρα.
- Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι ΗΠΑ έπληξαν δύο μη στρατιωτικά εμπορικά σκάφη που κατευθύνονταν προς το Ιράν. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν σειρά από «μικρά σκάφη» στα Στενά.
- Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε για «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση» σε κάθε αμερικανική παρέμβαση, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι το «Project Freedom» εξελίσσεται σε «Project Deadlock» (Επιχείρηση Αδιέξοδο).
- Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ξεκαθάρισαν ότι, βάσει της «νέας ιρανικής τάξης», κανένα πλοίο δεν έχει δικαίωμα διέλευσης χωρίς την άδεια τους. Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε εκτοξεύσεις πυραύλων cruise και πτήσεις drones κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά, αν και η CENTCOM διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι αμερικανικό πλοίο επλήγη από πυρά.
- Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, απέρριψε το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τονίζοντας πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» και απαιτώντας προηγουμένως συμφωνία ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Άλι Αμμάρ, ζήτησε την απέλαση του Αμερικανού πρέσβη ως «persona non grata».