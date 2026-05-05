LIVE – 67η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: Reuters

Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει την 67η ημέρα της, η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ κορυφώνεται με ανταλλαγή πυρών, επιθέσεις σε εμπορικά σκάφη και εκατέρωθεν πολεμικές ιαχές, μετατρέποντας τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο σε πεδίο μάχης.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:55 05/05/26

    Νέο Δελχί: «Απαράδεκτη» η επίθεση στη Φουτζέιρα – Τραυματίστηκαν τρεις Ινδοί υπήκοοι

    Η Ινδία καταδίκασε την επίθεση που σημειώθηκε στον Κόλπο, στην περιοχή Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών Ινδών υπηκόων. Το ινδικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» και απαίτησε την άμεση παύση των εχθροπραξιών που στρέφονται κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών.

     

    Παράλληλα, η Ινδία απηύθυνε έκκληση για την προστασία των διεθνών ναυτιλιακών οδών στα Στενά του Ορμούζ. Το ζήτημα αυτό αποτελεί ζωτική προτεραιότητα για τη χώρα, καθώς η Ινδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας που διέρχονται από τον συγκεκριμένο στρατηγικό δίαυλο.

     

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία της επιχείρησης «Project Freedom», αν και σημείωσε πως η Τεχεράνη έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτη» στις διαπραγματεύσεις.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνά τους «ενεπλάκη» με 19 ιρανικούς πυραύλους και drones. Παράλληλα, η εταιρεία ADNOC επιβεβαίωσε επίθεση δύο drones στο άδειο δεξαμενόπλοιο «Barakah», ενώ μια άλλη επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην περιοχή της Φουτζέιρα.
  • Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι ΗΠΑ έπληξαν δύο μη στρατιωτικά εμπορικά σκάφη που κατευθύνονταν προς το Ιράν. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν σειρά από «μικρά σκάφη» στα Στενά.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε για «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση» σε κάθε αμερικανική παρέμβαση, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι το «Project Freedom» εξελίσσεται σε «Project Deadlock» (Επιχείρηση Αδιέξοδο).
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ξεκαθάρισαν ότι, βάσει της «νέας ιρανικής τάξης», κανένα πλοίο δεν έχει δικαίωμα διέλευσης χωρίς την άδεια τους. Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε εκτοξεύσεις πυραύλων cruise και πτήσεις drones κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά, αν και η CENTCOM διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι αμερικανικό πλοίο επλήγη από πυρά.
  • Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, απέρριψε το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τονίζοντας πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» και απαιτώντας προηγουμένως συμφωνία ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Άλι Αμμάρ, ζήτησε την απέλαση του Αμερικανού πρέσβη ως «persona non grata».

