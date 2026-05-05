Καιρός: Ανοιξιάτικος σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται βροχές

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα (5/5), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τις πρωινές ώρες έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Λίγες παροδικές νεφώσεις. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις αναμένονται από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις αναμένονται στη χώρα.

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στα υπόλοιπα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026