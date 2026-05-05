Ιράν: Πέντε νεκροί σε επίθεση των ΗΠΑ κατά δύο πολιτικών σκαφών

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν οι ΗΠΑ φέρονται να έπληξαν δύο μη στρατιωτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται στρατιωτική πηγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον απόηχο δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν σειρά από «μικρά σκάφη» στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη». «Είναι ό,τι τους έχει απομείνει».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε υποστηρίξει ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο αμερικανικός στρατός απέρριψε τον ισχυρισμό.

