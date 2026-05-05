Εμανουέλ Μακρόν: Τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ στην Αρμενία – Δείτε βίντεο

Μια διαφορετική πτυχή του Εμανουέλ Μακρόν είχαν την ευκαιρία να δουν το βράδυ της Δευτέρας, όσοι βρέθηκαν στο δείπνο μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γιερεβάν.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, κάθισε δίπλα στον πιανίστα που βρισκόταν στον χώρο, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ.

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Agnès Vahramian, που δημοσίευσε το βίντεο στα social media, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

 

Η επιλογή της μπαλάντας «La Bohème» έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Αρμενία.

Όπως σημειώνει η Telegraph το «La Bohème» είναι μια γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους. Πρόκειται για τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.

Ο Σαρλ Αζναβούρ γεννήθηκε στο Παρίσι από Αρμένιους γονείς που είχαν διαφύγει από τη γενοκτονία. Ο Αζναβούρ ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής όταν ήταν παιδί, διασκεδάζοντας τους πελάτες στο αρμενικό εστιατόριο των γονιών του, το «Caucasus», ενώ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αυτός και η οικογένειά του έκρυψαν πολλούς Εβραίους και Αρμένιους στο διαμέρισμά τους στο Παρίσι.

Αργότερα, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Ils sont tombés» για να τιμήσει την 60ή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων, καθώς και το «Pour toi Arménie» σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών και των αρμενικών, μετά τον σεισμό του 1988.

Το 2008, ο Αζναβούρ απέκτησε την αρμενική υπηκοότητα και ένα χρόνο αργότερα έγινε πρέσβης της Αρμενίας στην Ελβετία, όπου έζησε για αρκετά χρόνια κατά τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Διετέλεσε επίσης μόνιμος εκπρόσωπος της Αρμενίας στην UNESCO.

