Met Gala 2026: Διαδηλωτής κατά του Μπέζος πήδηξε πάνω από τα κιγκλιδώματα και «εισέβαλε» στο κόκκινο χαλί

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026, όταν ένας διαδηλωτής κατά του Μπέζος «εισέβαλε» στο κόκκινο χαλί και έφτασε σε απόσταση περίπου 6 μέτρων από τους διάσημους καλεσμένους, προτού συλληφθεί.

Σύμφωνα με το PageSix, προκλήθηκε αναταραχή απέναντι από την είσοδο του Met Gala, όταν ένας διαδηλωτής — που πιστεύεται ότι ανήκε σε ομάδα που καταγγέλλει τις εργασιακές πρακτικές της Amazon – «έσπρωξε για να περάσει μέσα από το πλήθος των θαυμαστών και των δημοσιογράφων» πίσω από ένα μεταλλικό φράγμα στην ανατολική πλευρά της 5ης Λεωφόρου, απέναντι από το Μητροπολιτικό Μουσείο, όπου ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση.

«Πήδηξε πάνω από το πρώτο από τα δύο μεταλλικά φράγματα που υπήρχαν ανάμεσα σε αυτόν και το πάρτι, έτρεξε μέσα από την κίνηση στη διάσημη λεωφόρο κατά μήκος του Σέντραλ Παρκ και πήδηξε πάνω από το δεύτερο μεταλλικό φράγμα» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Περίπου 12 αστυνομικοί «όρμησαν» πάνω στον διαδηλωτή, τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν.

H αντίδραση του Τομ Φορντ

Εκείνη την στιγμή ήταν ο Τομ Φορντ και η ηθοποιός Τζουλιάν Μούρ. «Ο Τομ έβαλε ενστικτωδώς τα χέρια του γύρω από τη Τζουλιάν για να την προστατεύσει», είπε ο μάρτυρας για τον σχεδιαστή. «Βρισκόταν μόλις έξι μέτρα μακριά τους.»