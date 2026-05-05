Δομινικανή Δημοκρατία: Αναστέλλεται η σχεδιαζόμενη λειτουργία χρυσωρυχείου

Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται σχέδιο για τη λειτουργία μεταλλείου χρυσού της καναδικής εταιρείας GoldQuest, μετά την κινητοποίηση του πληθυσμού της περιοχής στο νότιο τμήμα της χώρας προχθές Κυριακή.

«Όταν οι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες είναι καθήκον μας να ενεργούμε με σύνεση και διαφάνεια: αυτός είναι ο λόγος που έδωσα εντολή να σταματήσει κάθε δραστηριότητα στο μεταλλευτικό σχέδιο Ρομέρο στην επαρχία Σαν Χουάν δε λα Μαγκουάνα», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους σε σύντομο βίντεο που δημοσιοποίησε..

He dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan. Este proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010. Posteriormente, en 2015 y 2018 se renovaron y se… pic.twitter.com/YUvTu7OP0W — Luis Abinader (@luisabinader) May 5, 2026

Το λεγόμενο σχέδιο «Romero» σκοπό είχε την εξόρυξη χρυσού, χαλκού και ασημιού. Τα αποθέματα υπολογίζεται πως ανέρχονται σε 1,1 εκατομμύριο ουγκιές, έχουν με άλλα λόγια αξία περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την GoldQuest Mining Corp.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP