Σαουδική Αραβία: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Emirates Iran War Strait of Hormuz
(AP Photo/Fatima Shbair)

Η διπλωματία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε κατά νέας «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στον Κόλπο, καλώντας να συνεχιστούν οι μεσολαβητικές προσπάθειες, μετά τις ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, που απειλεί να προκαλέσει κατάρρευση της ανακωχής.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή» και τονίζει την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», ανέφερε στα αραβικά μέσω X.

Ακόμη, το Ριάντ σημείωσε πως υποστηρίζει «τη μεσολάβηση του Πακιστάν και τις διπλωματικές προσπάθειες για να επιτευχθεί πολιτική λύση που θα αποτρέψει την ολίσθηση της περιοχής σε νέες εντάσεις και αστάθεια».

Η κατάπαυση του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αμφισβητείται πλέον, μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών στα Στενά του Ορμούζ χθες και τα πυρά του Ιράν εναντίον ενός από τους γείτονές του στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

04:35 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Σβάστικες σε συναγωγές και σπίτια εβραίων στη Νέα Υόρκη

Αντισημιτικά γκραφίτι, κυρίως σβάστικες, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη,...
03:55 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Εμανουέλ Μακρόν: Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτ...
03:40 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ιρανός αξιωματούχος: Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στα Στενά του ...
03:35 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η-9η Μαΐου

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία...
