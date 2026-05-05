Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα – Τουλάχιστον 21 νεκροί και 61 τραυματίες

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

cHINA

Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 61, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους και σε βάθος έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πόλη Τσανγκσά, όπως μετέδωσαν τα κρατικά δίκτυα CCTV και Xinhua.

Μετά το δυστύχημα, ο Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους κινδύνου και την εποπτεία επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε επίσης από τις αρχές να αναβαθμίσουν τη διαχείριση της δημόσιας ασφάλειας και να διασφαλίσουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Περισσότεροι από 480 διασώστες, χωρισμένοι σε πέντε ομάδες, έχουν κινητοποιηθεί για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η Λιουγιάνγκ αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής πυροτεχνημάτων, καθώς καλύπτει περίπου το 60% των πωλήσεων στην Κίνα και το 70% των εξαγωγών του κλάδου.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα στον τομέα των πυροτεχνημάτων, είναι σχετικά συχνά στην Κίνα. Το φαινόμενο αποδίδεται συχνά στην ελλιπή ή χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Πέρυσι, έκρηξη σε άλλο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε εννέα ανθρώπους. Το 2023, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις σε κατοικημένα κτίρια στην πόλη Τιαντζίν, στα βόρεια της χώρας.

Τον Φεβρουάριο, ξεχωριστά περιστατικά εκρήξεων σε καταστήματα πυροτεχνημάτων στις επαρχίες Χουμπέι και Τζιανγκσού είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 και οκτώ ανθρώπων αντίστοιχα.

Πηγές: Reuters, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Γλυκιά εκδίκηση – Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith

Ωχ, ένα κοριτσάκι χάθηκε ανάμεσα στα πανέμορφα φλαμίνγκο – Μόνο αν έχετε την παρατηρητικότητα του Isaac Newton θα το βρείτε

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:31 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ιράν: Πέντε νεκροί σε επίθεση των ΗΠΑ κατά δύο πολιτικών σκαφών

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν οι ΗΠΑ φέρονται να έπληξαν δύο μη στρατιωτικά σκάφη πο...
06:23 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Δομινικανή Δημοκρατία: Αναστέλλεται η σχεδιαζόμενη λειτουργία χρυσωρυχείου

Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται σχέδιο για ...
05:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Σαουδική Αραβία: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ

Η διπλωματία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε κατά νέας «στρατιωτικής κλιμάκω...
04:35 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Σβάστικες σε συναγωγές και σπίτια εβραίων στη Νέα Υόρκη

Αντισημιτικά γκραφίτι, κυρίως σβάστικες, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη,...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή