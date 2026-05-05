Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα – Τουλάχιστον 21 νεκροί και 61 τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 61, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους και σε βάθος έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πόλη Τσανγκσά, όπως μετέδωσαν τα κρατικά δίκτυα CCTV και Xinhua.

Μετά το δυστύχημα, ο Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους κινδύνου και την εποπτεία επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε επίσης από τις αρχές να αναβαθμίσουν τη διαχείριση της δημόσιας ασφάλειας και να διασφαλίσουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

The fireworks plant explosion on Monday in central China's Hunan Province has left 21 people dead and 61 others injured, authorities said Tuesday. More than 480 rescuers in five teams have been mobilized for the rescue, with three rescue robots deployed https://t.co/2SAbg4wmYH pic.twitter.com/z0U5Y97Fsk — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2026

Περισσότεροι από 480 διασώστες, χωρισμένοι σε πέντε ομάδες, έχουν κινητοποιηθεί για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η Λιουγιάνγκ αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής πυροτεχνημάτων, καθώς καλύπτει περίπου το 60% των πωλήσεων στην Κίνα και το 70% των εξαγωγών του κλάδου.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα στον τομέα των πυροτεχνημάτων, είναι σχετικά συχνά στην Κίνα. Το φαινόμενο αποδίδεται συχνά στην ελλιπή ή χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Πέρυσι, έκρηξη σε άλλο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε εννέα ανθρώπους. Το 2023, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις σε κατοικημένα κτίρια στην πόλη Τιαντζίν, στα βόρεια της χώρας.

Τον Φεβρουάριο, ξεχωριστά περιστατικά εκρήξεων σε καταστήματα πυροτεχνημάτων στις επαρχίες Χουμπέι και Τζιανγκσού είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 και οκτώ ανθρώπων αντίστοιχα.

Πηγές: Reuters, AFP