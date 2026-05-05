Λευκός Οίκος: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δράστης των πυροβολισμών – Συνεχίζονται οι εντατικές έρευνες από τη Μυστική Υπηρεσία

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Λευκός Οίκος

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο ύποπτος που άνοιξε πυρ τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, κοντά στον Λευκό Οίκο, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο κτίριο και συμμετείχε σε εκδήλωση. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 22:00 ώρα Ελλάδας, κοντά στη 15η Οδό και τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας, στην περιοχή του Μνημείου της Ουάσινγκτον.

Ο ύποπτος φέρεται να άρχισε να πυροβολεί σε περιοχή πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο, έως ότου ένστολοι αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισαν και ανταπέδωσαν τα πυρά. Οι αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως πιθανή απειλή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της Μυστικής Υπηρεσίας, Ματ Κουίν, από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε και ένας περαστικός, πιθανόν έφηβος, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο τραυματίας χτυπήθηκε από τα πυρά του υπόπτου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εκείνη την ώρα στον Λευκό Οίκο και συμμετείχε σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις. Το κτίριο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση lockdown, ωστόσο η λειτουργία του αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά.

Πληροφορίες ξένων μέσων αναφέρουν ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς είχε περάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα από την περιοχή των πυροβολισμών με αυτοκινητοπομπή. Σύμφωνα με τον Κουίν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αντιπρόεδρος αποτέλεσε στόχο.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αρχές διεξάγουν εξονυχιστική έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ο ύποπτος είχε πρόθεση να στοχεύσει τον πρόεδρο. Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Ο Λευκός Οίκος παρέμεινε σε lockdown για περίπου 20 λεπτά, μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν «μερικά τετράγωνα» μακριά από την προεδρική κατοικία. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν άμεσα όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Το lockdown ήρθη λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανείς μέσα στον Λευκό Οίκο δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την απόπειρα ενόπλου να εισβάλει στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στις 24 Απριλίου. Ο άνδρας πέρασε από ανιχνευτή μετάλλων στο ξενοδοχείο Washington Hilton, ενώ φέρεται να μετέφερε όπλα και μαχαίρια, χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει τον πρόεδρο. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από σφαίρα. Ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, κατηγορήθηκε για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση στη Μυστική Υπηρεσία, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ.

