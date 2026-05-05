Καβάλα: Τα τελευταία λόγια του 44χρονου αστυνομικού που αυτοπυροβολήθηκε – Τι λένε οι συνάδελφοί του

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομία Καβάλα

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι συνάδελφοι του 44χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (4/5) στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο αστυνομικός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Τι λένε οι συνάδελφοι του 44χρονου

Όπως γράφει η proininews.gr, ο 44χρονος δεν είχε εκφράσει σε συναδέλφους του ανησυχία ούτε δείξει κάποια σημάδια που να παραπέμπουν σε προβληματισμό ή αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Οι συνάδελφοί του αναφέρουν πως λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό ενημέρωσε ότι θα μεταβεί στην τουαλέτα και στη συνέχεια θα αναχωρούσε για το σπίτι του, χωρίς τίποτα στην εικόνα του να κινεί υποψίες ή να προκαλεί ανησυχία στο περιβάλλον της υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ έχει ήδη διαταχθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση, μετά τη μεταφορά της σορού στο νεκροτομείο.

 

