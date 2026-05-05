Νέος Κόσμος: «Τους κυνήγησαν με καδρόνια και μαχαίρια» – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για την επίθεση κατά των ανηλίκων

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Νέος Κόσμος

Τον τρόμο έζησαν δύο ανήλικοι, που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμορία 10 ατόμων την περασμένη Κυριακή (3/5) στον Νέο Κόσμο. Οι μαρτυρίες για το άγριο επεισόδιο είναι αποκαλυπτικές για τα όσα συνέβησαν και για τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10 το βράδυ, όταν οι δύο φίλοι κάθονταν αμέριμνοι σε ένα παγκάκι. Ξαφνικά βρέθηκαν στο στόχαστρο πολυπληθούς συμμορίας, η οποία τους προσέγγισε με απειλητικές διαθέσεις. Το επεισόδιο φέρεται να συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών καθώς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν από την επίθεση τα μέλη της ομάδας ρώτησαν τα παιδιά από ποια περιοχή είναι.

«Τους ρωτήσαν από ποια περιοχή είναι – Τους κυνήγησαν με καδρόνια και μαχαίρια»

«Στο 89ο σχολείο καθόντουσαν 3 φιλαράκια μικρά και ξαφνικά τους την πέσαν 10-15 μαντράχαλοι, που τους φωνάζαν ότι είναι από άλλη περιοχή, τους ρωτήσαν από ποια περιοχή είναι και μόλις είπανε από Νέο Κόσμο, αρχίσαν και τους κοπανάγανε, τους κυνηγάγανε, με καδρόνια, μαχαίρια», περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δυο ανήλικοι, μόλις αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο, προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, αλλά η ομάδα των «10» ξεκίνησε να τους καταδιώκει κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου.

«Το περιστατικό έγινε στις 10 παρά, μπήκε μέσα στο μαγαζί ξαφνικά το παλικαράκι που μαχαιρώθηκε και μου ζήτησε βοήθεια να πάρω ασθενοφόρο. Πήρα το ασθενοφόρο, του εξήγησα ότι είναι επείγον και είναι ανήλικο παιδί μαχαιρωμένο με αιμορραγία κτλ., του δώσαμε τις πρώτες βοήθειες εμείς. Είχε αρκετή αιμορραγία, δεν ήξερα ότι ήταν δυο φορές μαχαιρωμένος, εγώ για μία νόμιζα, αλλά ήταν δύο μου είπαν μετά οι διασώστες που ήρθαν», αυτόπτης μάρτυρας.

«Φορούσαν μαύρες κουκούλες και τα κυνηγούσαν»

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν καρέ καρέ τα γεγονότα.

«Ξαφνικά βλέπουμε μία ομάδα παιδιών να κατεβαίνει τρέχοντας προς την κεντρική οδό της Βουλιαγμένης, εκείνη την ώρα δεν πρόλαβα να δω εάν κρατούσαν κάτι. Μετά από τρία λεπτά είδαμε πάλι την ίδια ομάδα με τις κουκούλες να φεύγουν αντίθετα αυτή τη φορά και μπόρεσα και είδα ότι κρατούσαν στα χέρια τους αντικείμενα, κλομπ, λοστός ή κάτι τέτοιο», περιγράφει ένας μάρτυρας.

«Είδα τέσσερα παιδιά που καθόντουσαν στο παγκάκι και ξαφνικά είδα να τρέχουνε κάτι παιδιά, καμιά 15αρια άτομα με μαύρες κουκούλες και να τα κυνηγάνε. Κρατούσαν ένα σίδερο», λέει άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που η “συμμορία των 10” τρέπεται σε φυγή για να εξαφανιστούν από το σημείο, αφού τραυμάτισαν τον νεαρό.

Η επίθεση σε ανήλικο στο Παγκράτι

Λίγο αργότερα, επίθεση δέχτηκε άλλος ένας ανήλικος από την ίδια πιθανότατα ομάδα, σε κοντινή απόσταση, στην οδό Ατέρμονος στο Παγκράτι.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση, ενώ και ο δεύτερος νεαρός μετέβη στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης των δραστών και την εξέλιξη των επιθέσεων. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα περιστατικά εντείνουν την ανησυχία για την αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων σε αστικές περιοχές.

