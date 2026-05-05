Εμπρηστικός ο Μπαχτσελί: «Με ναπολεόντειες φιλοδοξίες ο Μακρόν, με μαξιμαλιστικές απαιτήσεις η Ελλάδα» – Στο στόχαστρο της Τουρκίας οι συμμαχίες στην Αν. Μεσόγειο

Εμπρηστικός ήταν για ακόμη μία φορά ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, στέλνοντας μηνύματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ φαίνεται πως οι συμμαχίες έχουν προκαλέσει εκνευρισμό και ενόχληση στη γειτονική χώρα.

«Η στάση της Τουρκίας υπέρ της ειρήνης δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει σιωπηλή σε τετελεσμένα που εξελίσσονται εις βάρος μας στην ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο. Λόγω της εξωτερικής μας πολιτικής, η οποία διαμορφώνεται από την αρχή “Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο”, η Τουρκία δεν υπήρξε ποτέ μια χώρα που να αναζητά την ένταση» είπε χαρακτηριστικά.

Και προσέθεσε με έμφαση: «Ωστόσο, όποιο βήμα τείνει να αγνοήσει τα δικαιώματά της, τον τομέα της ασφάλειάς της, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, το δικαίωμα ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων και το δίκαιο των ισορροπιών στο Αιγαίο, θα βρίσκει απέναντί του μια αποφασιστική Τουρκία».

Στο στόχαστρο οι συμμαχίες στην ανατολική Μεσόγειο

Ανεβάζοντας τους τόνους, ο Μπαχτσελί έστρεψε τα πυρά του στις περιφερειακές συνεργασίες που αναπτύσσονται στην ανατολική Μεσόγειο, κατονομάζοντας συγκεκριμένα κράτη και αφήνοντας αιχμές για «περικύκλωση» της Τουρκίας.

«Οι επαφές για τη δημιουργία κέντρου ασφάλειας και ενέργειας που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου και το Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να παρακολουθούνται με προσοχή»,, είπε.

Και συνέχισε: «Κάθε κράτος ασκεί τη δική του εξωτερική πολιτική και συνάπτει τις δικές του συμμαχίες· όμως, στην περίπτωση που αυτές οι συμμαχίες αποσκοπούν στην περικύκλωση της Τουρκίας, στον εγκλωβισμό των Τουρκοκυπρίων, στην ανατροπή της υφιστάμενης ισορροπίας στο Αιγαίο ή στη δημιουργία τετελεσμένων στην ανατολική Μεσόγειο παρά της Τουρκίας, δεν μπορεί να αναμένεται από εμάς να παραμείνουμε αμέτοχοι».

Ο Μακρόν ως Ναπολέοντας

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο ηγέτης του ΜΗΡ επιτέθηκε στη γαλλική πολιτική και ειδικά στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον για υπερβολική φιλοδοξία και παρεμβατισμό.

«Το γεγονός ότι η Γαλλία βλέπει την περιοχή με ιστορικά κόμπλεξ, συνήθειες από την εποχή της αποικιοκρατίας και χρόνιες ενέργειες ισχύος, δεν παράγει σταθερότητα» τόνισε σύμφωνα με το sigmalive.com.

Και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι ο κ. Μακρόν έχει συνεπαρθεί από έναν ναπολεοντισμό που υπερβαίνει το πολιτικό μέτρο, δεν ωφελεί τις σχέσεις αιώνων μεταξύ του τουρκικού και του γαλλικού έθνους, που είναι φίλοι και μάλιστα τις περισσότερες φορές σύμμαχοι».

Συμπλήρωσε δε: «Εάν η Γαλλία μετατραπεί σε όργανο στενών υπολογισμών κατά της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, αυτό θα βλάψει την περιφερειακή ειρήνη, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και το κύρος της Γαλλίας».

Ελλάδα και Κύπρος στο στόχαστρο

Με ακόμη πιο αιχμηρή γλώσσα, ο Μπαχτσελί επανέλαβε τις πάγιες τουρκικές θέσεις, κατηγορώντας την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή πλευρά για μονομερείς κινήσεις.

«Υπογραμμίζω εμφαντικά το εξής: Το να ενεργεί η Ελλάδα με μαξιμαλιστικές απαιτήσεις δεν παράγει δίκαιο. Η συνήθεια της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου να μιλά εξ ονόματος ολόκληρου του νησιού δεν παράγει νομιμότητα. Η αναζήτηση του Ισραήλ να μετατρέψει τις δικές του ανησυχίες ασφαλείας σε μια περιφερειακή έχθρα κατά της Τουρκίας δεν παράγει μόνιμη ειρήνη. Όσοι προσπαθούν να κατευθύνουν την περιοχή βάσει στενών υπολογισμών, ανοίγουν πόρτες σε νέους κινδύνους όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά για ολόκληρη την περιοχή».

Κυπριακό: «Ζήτημα ασφάλειας και ύπαρξης»

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο Μπαχτσελί περιέγραψε το Κυπριακό ως στρατηγικό ζήτημα για την Τουρκία, δίνοντας έμφαση στη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

«Η Κύπρος είναι το βάθος ασφαλείας της Τουρκίας, οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στην ανατολική Μεσόγειο, το δικαίωμα ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων και η στρατηγική μνήμη του τουρκικού έθνους.

Οι αγοραπωλησίες γης στην Κύπρο, η ξένη ιδιοκτησία, η συγκέντρωση ακινήτων σε στρατηγικές περιοχές και οι προσπάθειες δημιουργίας οικονομικής επιρροής δεν μπορούν να θεωρηθούν απλές εμπορικές συναλλαγές.

Η γη δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως καταχώριση στο κτηματολόγιο· άλλοτε είναι το πιστοποιητικότου κυριαρχικού δικαιώματος, άλλοτε είναι η εγγύηση ασφαλείας, άλλοτε είναι το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών».

Και προειδοποίησε: «Η δημογραφική ισορροπία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, η δομή της ιδιοκτησίας, η οικονομική ανεξαρτησία και οι ευαισθησίες ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εθνικό ζήτημα».

«Δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους στο έλεος άλλων»

Ο Μπαχτσελί διεμήνυσε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει, ενώ άφησε αιχμές και κατά του Τ/Κ ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

«Η Τουρκία δεν θα αφήσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στο έλεος άλλων. Όλοι οι ομοεθνείς και ομοαίματοί μας, πρωτίστως οι διοικούντες της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, οφείλουν να ενεργούν με τη συνείδηση και την ευθύνη που επιτάσσει η ιστορική μνήμη. Όσοι στο νησί αναλώνονται σε ρομαντισμούς περί Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να στρέψουν τα μάτια τους στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου και να διαβάσουν τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και τον Λίβανο και να πάρουν μάθημα. Θα δουν τι κοστίζει σε έναν λαό η απουσία κράτους, η απουσία ιδιοκτησίας και η έλλειψη εγγυήσεων. Η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, η κυριαρχία επί της γης και το μέλλον τους δεν μπορούν να αφεθούν ούτε σε όνειρα, ούτε σε ξένες υποδείξεις, ούτε σε διπλωματικές ψευδαισθήσεις», τόνισε.

«Η Τουρκία θα προστατεύσει το δικαίωμα ύπαρξης της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, δεν θα εξαρτήσει τα νόμιμα συμφέροντά της στην ανατολική Μεσόγειο από την έγκριση τρίτων και δεν θα επιτρέψει τη διάβρωση του δικαίου των ισορροπιών στο Αιγαίο.

Δεν αρκεί για την Τουρκία να αντιμετωπίσει την επικείμενη περίοδο μόνο με μέτρα ασφαλείας, διπλωματικές επαφές ή οικονομικά προγράμματα. Καθώς ο κόσμος αναδιαμορφώνεται, αυτό που χρειάζεται η Τουρκία είναι μια ολοκληρωμένη αντίληψη εθνικής κινητοποίησης που θα συνδέει όλους τους τομείς με τον ίδιο στόχο. Η πορεία που δεν επιδέχεται καθυστέρηση είναι σαφής: Οικονομική, πολιτιστική και τεχνολογική κινητοποίηση», υποστήριξε.

Μήνυμα Μπαχτσελί κατά συμμαχιών που «περικυκλώνουν» την Τουρκία

Με αιχμές κατά των διεθνών συμμαχιών, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε ότι η Τουρκία δεν δέχεται ρόλο «δορυφόρου» σε περιφερειακά σχήματα, ενώ έκανε για «πολιτική ειρήνης» που επιτυγχάνεται μέσω ισχύος.

«Η Τουρκία ασκεί τη δική της εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο των δικών της εθνικών συμφερόντων, των δικών της προτεραιοτήτων ασφαλείας και της δικής της στρατηγικής γραμμής. Δεν θα γίνουμε η περιφερειακή προέκταση καμίας δύναμης. Δεν επιτρέπουμε τις ανησυχίες ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας να μετατραπούν σε ένα μέτωπο εναντίον της Τουρκίας. Δεν συναινούμε σε καμία συμμαχία ή διπλωματική πρωτοβουλία που θα διαβρώσει τα νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίας. Η πολιτική ειρήνης δεν μπορεί να διεξαχθεί μόνο με καλή θέληση· απαιτεί ισχύ, προετοιμασία, αποτροπή και ισχυρό εσωτερικό μέτωπο», σημείωσε.