Ισπανία: Το Ισραήλ δεν έχει κανένα στοιχείο εναντίον των 2 κρατουμένων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες ανέφερε ότι δεν υπάρχουν «στοιχεία» που να υποστηρίζουν τις ισραηλινές κατηγορίες εναντίον των δύο κρατουμένων ακτιβιστών που απήχθησαν ενώ επέβαιναν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Την ίδια στιγμή, Ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε την προφυλάκιση των δύο ακτιβιστών ως την Κυριακή.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν τους άνδρες ότι «συνεργάστηκαν με τον εχθρό σε καιρό πολέμου», επικοινώνησαν με ξένο πράκτορα και υποστήριξαν μια «τρομοκρατική οργάνωση».

«Δεν υπάρχουν στοιχεία ή καμία σύνδεση με αυτά που ισχυρίζονται οι ισραηλινές αρχές», δήλωσε ο Αλμπάρες στον ισπανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE.

Ο Ισπανοπαλαιστίνιος Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος υπήκοος Τιάγκο Άβιλα συνελήφθησαν από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κρήτης, περίπου 1.000 χλμ. (540 ναυτικά μίλια) από τη Γάζα.

Ο Αλμπάρες είπε ότι η Ισπανία και η Βραζιλία συντονίζουν μια κοινή αντίδραση στην κράτηση των δύο υπηκόων τους, αλλά αρνήθηκε να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες. «Δεν θέλω να πω τίποτα που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση του Σαΐφ», είπε, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο χώρες δεν θα «εγκαταλείψει» τους πολίτες της.

Χαρακτήρισε τις συλλήψεις «εντελώς παράνομες».

«Δεν κάνεις έφοδο σε πλοίο σε διεθνή ύδατα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ενεργεί ένα κράτος που αυτοαποκαλείται δημοκρατικό», είπε ο Αλμπάρες.

Παρατείνεται η κράτηση των δύο ακτιβιστών – Καταγγελίες για κακοποίηση

Η Ισραηλινή δικαιοσύνη παρέτεινε την προφυλάκιση δύο ακτιβιστών του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», του Βραζιλιάνου, Τιάγκο Άβιλα και του Ισπανού, Σαΐφ Αμπού Κεσέκ έως την Κυριακή (10/5), ανέφερε η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που τους εκπροσωπεί.

«Το δικαστήριο ενέκρινε την κράτησή τους μέχρι το πρωί της Κυριακής», δήλωσε στην AFP η Μίριαμ Αζέμ,, συντονίστρια διεθνών δράσεων της ισραηλινής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah.

Η ΜΚΟ ανέφερε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης. Οι δύο ακτιβιστές πραγματοποιούν απεργία πείνας, με την Τρίτη να είναι η έβδομη ημέρα της διαμαρτυρίας τους.

Οι ισραηλινές Αρχές συνεχίζουν να ανακρίνουν τους δύο ακτιβιστές και η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε χθες, Δευτέρα πως οι Άβιλα και Αμπού Κεσέκ έχουν υποστεί σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

«Ο Τιάγκο Άβιλα ανέφερε ότι υπεβλήθη σε επανειλημμένες ανακρίσεις που διήρκεσαν έως και οκτώ ώρες. Οι ανακριτές τον απείλησαν ρητά, δηλώνοντας ότι είτε θα “σκοτωθεί” είτε θα “περάσει 100 χρόνια στη φυλακή”», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah, των οποίων οι δικηγόροι επισκέφθηκαν και τους δύο ακτιβιστές στη φυλακή χθες.

Οι δύο ακτιβιστές κρατούνται σε πλήρη απομόνωση, με «φωτισμό υψηλής έντασης» να λειτουργεί συνεχώς στα κελιά τους, ανέφερε η Adalah, προσθέτοντας ότι ο Αβίλα κρατείται σε «εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες».

«Τους κρατούν με δεμένα μάτια ανά πάσα στιγμή όταν μετακινούνται έξω από τα κελιά τους, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξετάσεων», πρόσθεσε.

Στην πρώτη τους ακροαματική διαδικασία την Κυριακή, το δικαστήριο παρέτεινε την κράτησή τους κατά δύο ημέρες. Μια δεύτερη ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σήμερα, όπου και οι δύο εμφανίστηκαν με δεμένα πόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος που αποτελείτο από περισσότερα από 50 σκάφη, είχε σαλπάρει από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία με σκοπό να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει προμήθειες στο κατεστραμμένο παλαιστινιακό έδαφος. Παρεμποδίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Ελλάδας τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι είχε απομακρύνει περίπου 175 ακτιβιστές, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη.