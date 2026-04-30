To Ισραήλ αναχαιτίζει τον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα κοντά στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

Το Ισραήλ ξεκίνησε την αναχαίτιση του στόλου «Global Sumud Flotilla» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τις παλαιστινιακές ακτές, μετέδωσε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ενώ οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι η αναχαίτιση έγινε σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα οι ακτιβιστές του στόλου αναφέρουν ότι δέχτηκαν παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας του και ότι εθεάθησαν ταχύπλοα με επιθετικές διαθέσεις κοντά τους, 50 ναυτικά μίλια μακριά από την Κρήτη.

Ο διεθνής στόλος Global Sumud Flotilla απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό στις 12 Απριλίου, όντας ο δεύτερος στολίσκος που επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

«Τα σκάφη μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που αυτοπροσδιορίζονταν ως «Ισραηλινά», στρέφοντας λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα εφόδου, διατάζοντας τους συμμετέχοντες να καθίσουν μπροστά από τα σκάφη και να γονατίσουν.

Οι επικοινωνίες των σκαφών έχουν διακοπεί και εκδόθηκε σήμα SOS», αναφέρει σε ανάρτηση του στο X ο στόλος.

Κοντά στην Κρήτη ο στολίσκος

Με βάση δεδομένα εντοπισμού, ο «Global Sumud», που αποτελείται από 58 σκάφη, εντοπίστηκε κοντά στην Κρήτη, σε απόσταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από το Ισραήλ.

Israeli Navy vessels reportedly approached and fired warning shots at one of the vessels of the Global Sumud Flotilla, about 80–100 nautical miles south of Kalamata, Greece

Σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, το ισραηλινό ναυτικό είχε προχωρήσει σε αναχαιτίσεις πολύ πιο κοντά στις ακτές της Γάζας.

Σύμφωνα με τους Έλληνες ακτιβιστές της καμπάνιας τα πλοία αναχαιτίστηκαν στην ελληνική ζώνη διάσωσης (SAR) όπου και το καλοκαίρι είχαν δεχθεί επίθεση με drone.

Ηχητικό μήνυμα προς τους ακτιβιστές

Οι αλληλέγγυοι στην Παλαιστίνη ακτιβιστές δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να τους καλεί να αλλάξουν πορεία.

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Same script, different year. The israeli navy thinks a radio warning can drown out the cries for justice. You call it a "maritime security blockade" — the rest of the world calls it a crime scene. We aren't "invited" to Ashdod; we aren't your guests. We are the witnesses you…

Field reports indicate that 57 boats within the 'Global Sumud Flotilla' have been surrounded by Israeli naval vessels while sailing off the coast of Greece..