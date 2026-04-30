To Ισραήλ αναχαιτίζει τον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα κοντά στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

GSF
Στρατιωτική φρεγάτα που εμπλέκεται σε πιθανό ελιγμό αναχαίτισης, φωτογραφία τραβηγμένη από ένα από τα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την αναχαίτιση του στόλου «Global Sumud Flotilla» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τις παλαιστινιακές ακτές, μετέδωσε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ενώ οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι η αναχαίτιση έγινε σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη.

Ο «Παγκόσμιος Στόλος Sumud» ξεκίνησε από τη Σικελία, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

Συγκεκριμένα οι ακτιβιστές του στόλου αναφέρουν ότι δέχτηκαν παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας του και ότι εθεάθησαν ταχύπλοα με επιθετικές διαθέσεις κοντά τους, 50 ναυτικά μίλια μακριά από την Κρήτη.

Ο διεθνής στόλος Global Sumud Flotilla απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό στις 12 Απριλίου, όντας ο δεύτερος στολίσκος που επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

«Τα σκάφη μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που αυτοπροσδιορίζονταν ως «Ισραηλινά», στρέφοντας λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα εφόδου, διατάζοντας τους συμμετέχοντες να καθίσουν μπροστά από τα σκάφη και να γονατίσουν.

Οι επικοινωνίες των σκαφών έχουν διακοπεί και εκδόθηκε σήμα SOS», αναφέρει σε ανάρτηση του στο X ο στόλος.

Κοντά στην Κρήτη ο στολίσκος

Με βάση δεδομένα εντοπισμού, ο «Global Sumud», που αποτελείται από 58 σκάφη, εντοπίστηκε κοντά στην Κρήτη, σε απόσταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από το Ισραήλ.

Σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, το ισραηλινό ναυτικό είχε προχωρήσει σε αναχαιτίσεις πολύ πιο κοντά στις ακτές της Γάζας.

Σύμφωνα με τους Έλληνες ακτιβιστές της καμπάνιας τα πλοία αναχαιτίστηκαν στην ελληνική ζώνη διάσωσης (SAR) όπου και το καλοκαίρι είχαν δεχθεί επίθεση με drone.

Ηχητικό μήνυμα προς τους ακτιβιστές

Οι αλληλέγγυοι στην Παλαιστίνη ακτιβιστές δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να τους καλεί να αλλάξουν πορεία.

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Tράπεζα της Ελλάδας: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο, αυξημένες των επιχειρήσεων – Αναλυτικά τα στοιχεία

Οι Γερμανοί «κόβουν» το ΙΧ λόγω των τιμών των καυσίμων

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:50 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο Κόουλ Άλεν σε selfie οπλισμένος σαν αστακός, με βραδινό ένδυμα, πριν την επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Με βραδινό ένδυμα, αλλά οπλισμένος μέχρι τα δόντια, ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στο δείπνο των αν...
23:09 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Η «αόρατη» σύνδεση των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία – Το «διπλό ταμπλό» του Πούτιν και μια γεωπολιτική σκακιέρα στις φλόγες

Η μακρά τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη,...
22:49 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τεχεράνη: «Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στοχεύει στον εσωτερικό διχασμό»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι ο ναυτικός απ...
20:49 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν: Ο Ρώσος ηγέτης πρότεινε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία – «Θετική» η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησαν την ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς