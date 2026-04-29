Λίβανος: «Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί την εκεχειρία – Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μόνο μέσω διαπραγματεύσεων»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Λίβανος
Φωτογραφία: AP

Το Ισραήλ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη ασφάλειας είναι οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ο Λιβανέζος ηγέτης τόνισε ότι το Ισραήλ οφείλει πρώτα να εφαρμόσει πλήρως την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός προτού προχωρήσει σε περαιτέρω συνομιλίες.

Διπλωματικός μαραθώνιος για τον τερματισμό των επιθέσεων

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της προεδρίας του Λιβάνου στην πλατφόρμα X, ο Αούν υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Εργαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο για να μετριάσουμε τις συνέπειες των στρατιωτικών επιθέσεων στον Λίβανο. Πραγματοποιούμε εντατικές επαφές για αυτόν τον σκοπό, καθώς είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Πρωθυπουργό της χώρας σε κάθε του βήμα, διαψεύδοντας τις φήμες περί εσωτερικών διαφωνιών.

«Αντίθετα με όσα λέγονται στα μέσα ενημέρωσης, βρισκόμαστε σε συντονισμό για κάθε βήμα στις διαπραγματεύσεις», σχολίασε.

Το μήνυμα προς το Ισραήλ και η «ιστορική ευκαιρία»

Ο Αούν ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός όσον αφορά τη στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ στα σύνορα, σημειώνοντας ότι η βία δεν αποτελεί λύση.

«Εάν το Ισραήλ πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει ασφάλεια μέσω παραβιάσεων και της καταστροφής συνοριακών χωριών, πλανάται. Διότι το έχει δοκιμάσει και στο παρελθόν και δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με τον Λιβανέζο Πρόεδρο, η Βηρυτός αναμένει πλέον από τις ΗΠΑ να ορίσουν την ημερομηνία έναρξης των επίσημων διαπραγματεύσεων, οι οποίες υποστηρίζονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον αραβικό κόσμο.

«Υπάρχει συναίνεση μεταξύ του λαού του Λιβάνου —ιδιαίτερα των κατοίκων του νότου— για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου. Αυτή είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε σήμερα για να οδηγήσουμε τη χώρα μας προς την ασφάλεια και την ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της εκεχειρίας και ο τραγικός απολογισμός

Η εκεχειρία, η οποία αρχικά ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 17 Απριλίου για διάστημα 10 ημερών, παρατάθηκε για επιπλέον τρεις εβδομάδες μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον Λίβανο, οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 2.534 ανθρώπων, τον τραυματισμό 7.863 και τον εκτοπισμό περισσότερων από 1,6 εκατομμυρίων πολιτών.

Πηγή: Anadolu

