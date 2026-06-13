Athens Pride 2026: «Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» – Γέμισε με χρώματα το κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες

«Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα». Με αυτό το ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα, το Athens Pride επέστρεψε για 21η χρονιά στο κέντρο της Αθήνας, μετατρέποντας την Πλατεία Συντάγματος, σε έναν ζωντανό χώρο διεκδίκησης, μνήμης και γιορτής.

Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλημμύρισαν από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6/2026) την πρωτεύουσα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Το φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, περιλαμβάνοντας πλήθος ενημερωτικών δράσεων, ανοιχτών συζητήσεων, καλλιτεχνικών δρώμενων και μουσικών εμφανίσεων που κρατούν αμείωτο τον ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οδηγώντας σε μια μεγάλη βραδινή συναυλία.

Παρά τα θεσμικά και κοινωνικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι ο αγώνας απέχει πολύ από το να θεωρηθεί λήξας. Τα LGBTQI+ άτομα και με ιδιαίτερη έμφαση τα τρανς, non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα, εξακολουθούν να έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με βαθιές διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και περιορισμένη ορατότητα.

Για τον λόγο αυτό, το Athens Pride 2026, δεν αποτελεί απλώς μια πολύχρωμη γιορτή ορατότητας και αποδοχής, αλλά έναν απαραίτητο, ζωντανό χώρο συλλογικής διεκδίκησης για μια κοινωνία, όπου κανένας άνθρωπος, δεν θα περιθωριοποιείται για την ταυτότητά του.

Το παρών δίνουν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Στέφανος Κασσελάκης.