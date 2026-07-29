Τραμπ: «Θετικές» οι συναντήσεις με Ζελένσκι και Νετανιάχου – «Συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε θετικές τις ξεχωριστές συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, επικεντρώθηκαν σε σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θετικές χαρακτήρισε τις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Σε σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες διευκρινίσεις.
  • Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου συζητήθηκαν σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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«Θετικές» χαρακτήρισε τις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες με τους δύο ηγέτες επικεντρώθηκαν σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα των επαφών.

«Συζητήθηκαν πολλά θέματα. Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!», σημείωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Donald J. Trump/Truth Social

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ ανέφερε: «Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα».

Donald J. Trump/Truth Social

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ υποδέχθηκε ξεχωριστά τους δύο ηγέτες για συνομιλίες αναφορικά με σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Νετανιάχου παρέστησαν στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

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