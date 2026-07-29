Τραμπ: «Θετικές» οι συναντήσεις με Ζελένσκι και Νετανιάχου – «Συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα»

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«Θετικές» χαρακτήρισε τις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες με τους δύο ηγέτες επικεντρώθηκαν σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα των επαφών.

«Συζητήθηκαν πολλά θέματα. Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!», σημείωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ ανέφερε: «Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα».

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ υποδέχθηκε ξεχωριστά τους δύο ηγέτες για συνομιλίες αναφορικά με σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Νετανιάχου παρέστησαν στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.