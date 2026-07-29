Σαν σήμερα 29 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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904: Ισχυρός αραβικός στόλος -κυρίως πειρατικός- υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοί της θα αιχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.

Ισχυρός αραβικός στόλος -κυρίως πειρατικός- υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοί της θα αιχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 1014: Η μάχη στο Κλειδί: Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξιφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 αιχμαλώτους τους.

Η μάχη στο Κλειδί: Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξιφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 αιχμαλώτους τους. 1825: Αποτυγχάνει, εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί, προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Αποτυγχάνει, εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί, προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900: Ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος Α’ δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαια εργατική εξέγερση, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες.

Ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος Α’ δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαια εργατική εξέγερση, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. 1900: Στο θέατρο «Ορφεύς» της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι «Αμερικανοϊσπανικαί ναυμαχίαι», «Χαριεντισμοί ανδρογύνου ους διακόπτει η εμφάνισις του τέκνου» κ.ά.

Στο θέατρο «Ορφεύς» της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι «Αμερικανοϊσπανικαί ναυμαχίαι», «Χαριεντισμοί ανδρογύνου ους διακόπτει η εμφάνισις του τέκνου» κ.ά. 1938: Εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Γεννήσεις

1792: Πέτερ φον Ες, Γερμανός ζωγράφος, που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτισε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. (Θαν. 4/4/1871)

Πέτερ φον Ες, Γερμανός ζωγράφος, που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτισε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. (Θαν. 4/4/1871) 1919: Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. (Θαν. 29/3/2005)

Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. (Θαν. 29/3/2005) 1925: Μίκης Θεοδωράκης, διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης. (Θαν. 2/9/2021)

Μίκης Θεοδωράκης, διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης. (Θαν. 2/9/2021) 1981: Φερνάντο Αλόνσο, Ισπανός πιλότος Formula 1.

Θάνατοι