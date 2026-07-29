Καλαμαριά: Έκρηξη τα ξημερώματα σε ΑΤΜ – Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Καλαμαριά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ΑΤΜ υποκαταστήματος της Alpha Bank στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:00, προκαλώντας ζημιές τόσο στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης όσο και στο χώρο του τραπεζικού καταστήματος.

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί φθορές και σε κοντινά σημεία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής και ξεκίνησαν τις έρευνες για τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.