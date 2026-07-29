Ακρίβεια: Πόσο αυξήθηκαν οι πωλήσεις και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ το πρώτο 6μηνο – Σε άνοδο και τα αγροτικά προϊόντα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Αύξηση κατά 4,5% καταγράφουν οι πωλήσεις στα ταχυκίνητα αγαθά που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ την περίοδο από τις αρχές του έτους έως και τις 5 Ιουλίου 2026. Αντίστοιχα, ο όγκος των πωλήσεων, δηλαδή η κατανάλωση, ενισχύθηκε κατά 3,1% ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο κατά 1,4%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με βάση τα εβδομαδιαία στοιχεία της εταιρείας Circana, τα επώνυμα προϊόντα καταγράφουν πλέον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης τόσο σε αξία (+4,7%) όσο και σε όγκο (3,7%) έναντι της ιδιωτικής ετικέτας (4% και 1,9% αντίστοιχα). Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή ανά τεμάχιο των PL αυξάνεται ταχύτερα – με 2,1% – σε σχέση με τα επώνυμα (1%).

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Αναλυτικότερα, το καλάθι των PL κοστίζει 67,04 ευρώ λιγότερα από το επώνυμο. Στα επώνυμα το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 211,40 ευρώ και στα ιδιωτικής ετικέτας στα 144,36. Το 2025, την ίδια περίοδο, η διαφορά μεταξύ των δύο καλαθιών ήταν στα 64,72 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων.

Οι μειώσεις θα αφορούν σε τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής. Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ανακοινώσεις αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Την ίδια στιγμή, σε ανοδική πορεία κινήθηκαν οι αγορές αγροτικών προϊόντων τον Ιούλιο, εν αντιθέσει με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές που εμφάνισαν αρνητική δυναμική, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων ενισχύθηκε κατά +8,39% και η πλειοψηφία των επιμέρους προϊόντων κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, με εξαίρεση τις τιμές στα βοοειδή και στον χυμό πορτοκαλιού που υποχώρησαν.

Η άνοδος των τιμών αγροτικών προϊόντων, όπως σημειώνεται, δύναται να αποδοθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της προσφοράς, με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και τη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών, λόγω του φαινομένου El Niño, το οποίο εκτιμάται ότι θα επαναφέρει σημαντικό «ασφάλιστρο κινδύνου» στις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων, κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

Το φαινόμενο El Niño παραμένει σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά τους προσεχείς μήνες, ενώ η πιθανότητα διατήρησής του διαμορφώνεται στο 97% τουλάχιστον έως τις αρχές της Άνοιξης του 2027. Παράλληλα, η εμπειρία από προηγούμενα El Niño καταδεικνύει ότι το φαινόμενο συχνά συνδέεται με διαταραχές στην αγροτική παραγωγή, περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στα τρόφιμα, οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων, ιδίως σε περιόδους όπου τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται ήδη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Πέρα από τον κλιματικό κίνδυνο, σε βραχυχρόνιο επίπεδο, όπως επισημαίνεται, οι τιμές στο σιτάρι και στο καλαμπόκι διατηρούν θετικές προοπτικές, καθώς η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτησή τους πιθανά να συνεχίσουν να λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτές.

Θετικές προοπτικές εκτιμώνται για την τιμή της ζάχαρης, του βαμβακιού και της σόγιας, λόγω της ανθεκτικής ζήτησης και των αβεβαιοτήτων γύρω από την προσφορά.

Το ρύζι παρουσιάζει πιο ισορροπημένες προοπτικές, καθώς η αυξημένη κατανάλωση αντισταθμίζεται σε σημαντικό βαθμό από τα υψηλά αποθέματα και τις εξαγωγές της Ινδίας, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική του.

Αντίθετα, ο χυμός πορτοκαλιού πιθανά να διατηρήσει τις πτωτικές πιέσεις, λόγω της βελτίωσης της παραγωγής σε ΗΠΑ και Βραζιλία.

Για τα βοοειδή, η περιορισμένη προσφορά και οι κλιματικοί κίνδυνοι διατηρούν θετικές τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές στις τιμές τους.