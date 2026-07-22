Ακρίβεια: Πόσοι καταναλωτές σχεδιάζουν να μειώσουν τις δαπάνες τους για τρόφιμα

Οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με την ανάλυση η ελληνική αγορά εμφανίζει αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετές από τις τάσεις αυτές.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα, έναντι 50% στην ΕΕ, με κύριες στρατηγικές την στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών, με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων να αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα μόλις το 15% των καταναλωτών ψωνίζει αποκλειστικά από μια αλυσίδα, με το 73% να επισκέπτεται από δύο έως τρεις διαφορετικές αλυσίδες. Το 65% των καταναλωτών στην Ευρώπη να πραγματοποιεί αγορές από δύο και περισσότερες αλυσίδες κάθε εβδομάδα, εντείνοντας τον ανταγωνισμό.

Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται υψηλή διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς βάσει εισοδήματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 1 στους 2 καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα αποτυπώνεται ένα μεγαλύτερο χάσμα με 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος να δίνουν σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή ενώ οι 1 στους 2 καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος στρέφονται περισσότερο προς επιλογές ποιότητας και υγιεινής διατροφής.

Άνοδος για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν δυναμική. Παρά τη χαμηλότερη διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα με το μερίδιο αγοράς να φτάνει στην χώρα μας στο 24% έναντι 40% στην Ευρώπη, οι καταναλωτές τα αξιολογούν πλέον ως ισάξια των επώνυμων προϊόντων σε ποιότητα και αξία. Το 37% δηλώνει πρόθεση να αυξήσει τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το 91% θεωρεί ότι προσφέρουν αντίστοιχη ή και καλύτερη σχέση αξίας-τιμής.

Περισσότερα χρήματα για βασικά αγαθά

Την ίδια στιγμή κατά 24% αυξήθηκε μέσα σε μία δεκαετία (2015- 2024) η μηνιαία κατά κεφαλήν δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για αγορές τροφίμων και ποτών. Οι Έλληνες, σύμφωνα με την 21η Έκθεση του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), δαπανούσαν το 2015 κατά μέσο όρο 310,7 ευρώ τον μήνα για τρόφιμα και ποτά. Το 2024 ξόδεψαν αντίστοιχα 385,3 ευρώ, δηλαδή 74,6 ευρώ περισσότερα. Η άνοδος του πληθωρισμού στα τρόφιμα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για το διάστημα μεταξύ 2021 και 2024. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα ήταν 4,3% το 2021, 15,5% το 2022 και 8% το 2023. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά είναι και ο λόγος που και τα νοικοκυριά αύξησαν τις δαπάνες τους για την αγορά τροφίμων.