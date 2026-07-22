Κέρκυρα: Σφοδρή κακοκαιρία με πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Η Κέρκυρα βρέθηκε στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία και συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ έχουν κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών πυρκαγιών που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «έλεος» της κακοκαιρίας βρέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κέρκυρα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα. Οι έντονες καιρικές συνθήκες εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
  • Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ προκάλεσαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήματα του νησιού να βυθιστούν στο σκοτάδι.
  • Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση του δικτύου. Δύο φωτιές από πτώσεις δέντρων τέθηκαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

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Στο «έλεος» της κακοκαιρίας βρέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κέρκυρα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ προκάλεσαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήματα του νησιού να βυθιστούν στο σκοτάδι.

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα, συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Απο τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.

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