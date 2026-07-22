Κέρκυρα: Σφοδρή κακοκαιρία με πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

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Στο «έλεος» της κακοκαιρίας βρέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κέρκυρα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ προκάλεσαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήματα του νησιού να βυθιστούν στο σκοτάδι.

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα, συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Απο τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.