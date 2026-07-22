Σταύρος Γεωργίου: Θρίλερ με τον νεκρό ποινικολόγο – Δολοφονία «βλέπει» η ΕΛΑΣ – Τι λέει στο enikos.gr ο δικηγόρος Άγης Τάτσης

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Η είδηση του θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου «πάγωσε» τον νομικό κόσμο της χώρας. Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τον χώρο του γραφείου του δικηγόρου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου όπως έγραψε το enikos.gr, εντοπίστηκε η σορός του.

Το θρίλερ και γιατί η ΕΛΑΣ «βλέπει» δολοφονία

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης (21/7) και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Είναι χαρακτηριστικό πως μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλων όργανο.

Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Τη σορό εντόπισαν οι κόρες του (16 ετών). Το άψυχο σώμα του ποινικολόγου ήταν σε εμβρυακή στάση και γυμνό μέσα σε λίμνη αίματος, χωρίς να φαίνεται να υπήρχαν σημάδια παραβίασης στον χώρο.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε αναλάβει σειρά πολύκροτων ποινικών υποθέσεων που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο, μεταξύ των οποίων η υπόθεση της δολοφονίας της 4χρονης Άννυ και η υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια.

«Ήταν σε εμβρυακή στάση, γυμνός και υπήρχε πολύ αίμα», δήλωσε για το θέμα στο MEGA ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

«Βρέθηκε ένα μαχαίρι, δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκε», συμπληρώνει.

«Οι ενδείξεις δείχνουν εγκληματική ενέργεια», καταλήγει.

Σοκαρισμένος ο νομικός κόσμος

Όπως δήλωσε στο enikos.gr ο Άγης Τάτσης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω: «Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι οι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης από την εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με τον εκλεκτό αυτό συνάδελφο μας.

Πλέον υπάρχει σοβαρό θέμα ασφάλειας όλου του νομικού κόσμου κατά την άσκηση του λειτουργήματος μας.

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει άμεσα οι Αρχές να διαλευκάνουν την υπόθεση. Αν πρόκειται για ανθρωποκτονία, αναμένουμε τα στοιχεία για να δούμε την σοβαρότητα της υπόθεσης.

Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η ανάρτηση του ποινικολόγου Βασίλη Νουλέζα για τον θάνατο του συναδέλφου του

«Μόλις πληροφορήθηκα έντρομος ότι ο εκλεκτός συνάδελφος δικηγόρος ποινικολόγος ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ βρέθηκε νεκρός σήμερα αργά βράδυ μέσα στο δικηγορικό γραφείο του στην οδό 3 ης Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα Αθηνών και ότι οι πρώτες ενδείξεις ευρήματα παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια σε βάρος του

Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος σοκαρισμένος από την θλιβερή αυτή είδηση δυσκολεύομαι να την πιστέψω να το συνειδητοποιήσω έγκλημα σε βάρος δικηγόρου μέσα στον επαγγελματικό χώρο του.

Με τον εκλιπόντα που υπήρξε μαχητικός σπουδαίος υπερασπιστής ,έχουμε συναντηθεί επανειλημμένα σε δικαστικές αίθουσες ποινικών δικαστηρίων της χώρας διατηρούσα μια άκρως φιλική σχέση αλληλοεκτίμησης

Στον χώρο όπου γίνεται αυτοψία έχει κληθεί στα πλαίσια της διενεργούμενης προανάκρισης Ιατροδικαστής που θα καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου άλλωστε θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Εύχομαι σύντομα οι ευχές η Δ/νση εγκληματολογικών ερευνών με βάση τα ευρήματα να καταλήξουν στους δράστες￼ αυτής της στυγερής αποτρόπαιας δολοφονίας. Επιφυλάσσομαι για περαιτέρω εκτίμηση με ποια υπόθεση συνδέεται οι αδίστακτη αυτή η εγκληματική ενέργεια

Εκφράζω συντετριμμένος την βαθύτατη λύπη μου τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια μου στους οικείους του για τον πρόωρη απώλεια αυτήν που πλήττει και βυθίζει στο πένθος τον νομικό κόσμο

Αντιλαμβάνομαι ότι πλέον στην χώρα αυτήν κινδυνεύουμε εμείς οι υπερασπιστές δικηγόροι ποινικού δικαίου που αναλαμβάνουμε δύσκολες βαριές υποθέσεις που προκαλούν κοινωνική οργή ή θίγουν μεγάλα συμφέροντα υψηλά ιστάμενων ανά πάσα στιγμή να δεχτούμε επίθεση να χάσουμε την ζωή μας εκτελώντας το νομικό καθήκον μας».