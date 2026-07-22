Πανελλήνιες 2026: Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις

Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις για τους συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι η ανακοίνωση των βάσεων θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Πού θα δείτε τα αποτελέσματα

Με την ανακοίνωση των Βάσεων, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Η βασική πρόσβαση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, όπου θα απαιτείται η καταχώριση του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου, καθώς και των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων των προσωπικών του στοιχείων, γραμμένων με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην ειδική υπηρεσία του gov.gr θα λάβουν το αποτέλεσμα και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τέλος, οι πίνακες με τις επιτυχίες θα αναρτηθούν και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί.