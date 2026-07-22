Πέτρος Ξεκούκης: «Η αδελφή μου είναι καλόγρια, εγώ δεν έγινα ιερέας γιατί…»

Ο Πέτρος Ξεκούκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24. O δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά του, την πίστη του τον Θεό και τον λόγο που δεν έγινε τελικά ιερέας.

«Όταν είπα πως θα γίνω ηθοποιός, η μία αδερφή μου που είναι καλόγρια, αντέδρασε. Η αδερφή μου έλεγε από μικρή ότι θα παντρευτεί τον Χριστούλη. Μου άρεσε το ράσο, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του. Έλεγα, αν φορώ ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Υποκλίνομαι αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν αφιερωθεί στο ράσο και έχουν παρατήσει την οικογένειά τους», δήλωσε ο Πέτρος Ξεκούκης.

«Φορά ράσο για τις ανάγκες του γυρίσματος»

Για τη νέα σειρά του Mega, όπου ο Άρης Σερβετάλης θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και συμπρωταγωνιστεί και ο ίδιος ως Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ανέφερε: «Έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι με τον Άρη Σερβετάλη και να κάνουμε τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ο τρόπος ζωής του Άρη Σερβετάλη είναι ασκητικός. Για αυτό κάνει και τις ερμηνείες που κάνει. Φορά ράσο για τις ανάγκες του γυρίσματος, όπως και εγώ που υποδύομαι τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει από πίσω ένα επιτελείο από μοναχούς και θεολόγους, που επιμελούνται ακόμα και το “και”. Έχουν ακρίβεια ιστορική».