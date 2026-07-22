Πέτρος Ξεκούκης: «Η αδελφή μου είναι καλόγρια, εγώ δεν έγινα ιερέας γιατί…»

Ο Πέτρος Ξεκούκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, μίλησε για την οικογένειά του, την πίστη του και τον λόγο που δεν έγινε ιερέας, παρά την αρχική του σκέψη. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του στη νέα σειρά του Mega, όπου υποδύεται τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, και σχολίασε τον ασκητικό τρόπο ζωής του Άρη Σερβετάλη, ο οποίος υποδύεται τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή.

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Πέτρος Ξεκούκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πέτρος Ξεκούκης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για την οικογένειά του, την πίστη του και τον λόγο που δεν έγινε ιερέας, δηλώνοντας πως «η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του».
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως συμπρωταγωνιστεί με τον Άρη Σερβετάλη στη νέα σειρά του Mega για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, επισημαίνοντας ότι «ο τρόπος ζωής του Άρη Σερβετάλη είναι ασκητικός».
  • Επίσης, ο Πέτρος Ξεκούκης τόνισε την ιστορική ακρίβεια της παραγωγής, καθώς «υπάρχει από πίσω ένα επιτελείο από μοναχούς και θεολόγους, που επιμελούνται ακόμα και το “και”».

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Ο Πέτρος Ξεκούκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24. O δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά του, την πίστη του τον Θεό και τον λόγο που δεν έγινε τελικά ιερέας.

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«Όταν είπα πως θα γίνω ηθοποιός, η μία αδερφή μου που είναι καλόγρια, αντέδρασε. Η αδερφή μου έλεγε από μικρή ότι θα παντρευτεί τον Χριστούλη. Μου άρεσε το ράσο, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του. Έλεγα, αν φορώ ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Υποκλίνομαι αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν αφιερωθεί στο ράσο και έχουν παρατήσει την οικογένειά τους», δήλωσε ο Πέτρος Ξεκούκης.

«Φορά ράσο για τις ανάγκες του γυρίσματος»

Για τη νέα σειρά του Mega, όπου ο Άρης Σερβετάλης θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και συμπρωταγωνιστεί και ο ίδιος ως Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ανέφερε: «Έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι με τον Άρη Σερβετάλη και να κάνουμε τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ο τρόπος ζωής του Άρη Σερβετάλη είναι ασκητικός. Για αυτό κάνει και τις ερμηνείες που κάνει. Φορά ράσο για τις ανάγκες του γυρίσματος, όπως και εγώ που υποδύομαι τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει από πίσω ένα επιτελείο από μοναχούς και θεολόγους, που επιμελούνται ακόμα και το “και”. Έχουν ακρίβεια ιστορική».

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