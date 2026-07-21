Κατερίνα Καινούργιου: Εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία τη Δεομένη – «Νιώθω τόσο ευλογημένη…»

Τον Νοέμβριο του 2025, η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή της, το τάμα που είχε κάνει σε εικόνα της Παναγίας της Δεομένης, που βρίσκεται στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή στην Πάρο.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, η παρουσιάστρια εκπλήρωσε το τάμα που είχε κάνει πέρυσι το καλοκαίρι, όταν περίμενε τις εξετάσεις για να μάθει αν είναι έγκυος. Μάλιστα, η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε αυτό το συγκινητικό γεγονός, με τους ακολούθους της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε με την μορφή των Instagram stories, ορισμένα στιγμιότυπα από την σημερινή της επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, για την εκπλήρωση του τάματός της. Η παρουσιάστρια, δημοσίευσε και μία φωτογραφία του περσυνού της τάματος, καθώς και την εικόνα της Παναγίας της Δεομένης.

Στα stories της, έγραψε: «Πέρσυ τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου».

«Φέτος… Είναι αυτό. Νιώθω τόσο ευλογημένη. Η Παναγία η Δεομένη είναι μία από τις πιο σημαντικές συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου. Η ονομασία “Δεομένη” σημαίνει “η Παναγία που προσεύχεται και ικετεύει”. Απεικονίζεται με τα χέρια υψωμένα σε στάση προσευχής προς τον Θεό, εκφράζοντας τη μεσιτεία της υπέρ των ανθρώπων. Η εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα θαυματουργή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Εκατονταπυλιανής. Πιστοί από όλη την Ελλάδα προσέρχονται για να προσευχηθούν μπροστά της», συνέχισε.

«Η εικόνα της Παναγίας της Δεομένης αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα προσκυνήματα μέσα στον ναό… Μπαίνοντας στον ναό θα την βρείτε αριστερά… Με πίστη και ευγνωμοσύνη… Μεγάλη η χάρη της», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Έχω στο πλευρό μου και στο σπίτι και στο καμαρίνι την Παναγία τη Δεομένη»

Μιλώντας για το τάμα της τον περασμένο Νοέμβριο, η αγαπημένη παρουσιάστρια και νέα μητέρα, είχε εξομολογηθεί τότε πως: «Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για την μητέρα μου και επειδή ήθελα να κάνω ένα μωράκι.

Όταν περίμενα τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει “βάλ’ το όπου θες”.

Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη».

«Στην κοιλιά της φαίνεται ένα Άγιο Φως. Από τότε άρχισα να ασχολούμαι και να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας. Έχω στο πλευρό μου και στο σπίτι και στο καμαρίνι την Παναγία τη Δεομένη», είχε προσθέσει.