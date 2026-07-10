Κατερίνα Καινούργιου: Άρχισε τις καλοκαιρινές διακοπές της – Η τρυφερή φωτογραφία με την λίγων μηνών κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ξεκίνησαν τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές με τη λίγων μηνών κόρη τους, η οποία γεννήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, στο Instagram.

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΄Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της, οι οποίες είναι οι πρώτες με την κόρη της.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με το κοινό της στο Instagram, ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.
  • Ανάμεσα στις φωτογραφίες, δημοσίευσε και μία στην οποία ποζάρει μαζί με την λίγων μηνών κόρη της.

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Το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ ιδιαίτερο για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς είναι το πρώτο που θα περάσουν με την κόρη τους, η οποία ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Απρίλιο. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ξεκίνησαν οι διακοπές τους, με την επιτυχημένη παρουσιάστρια να μοιράζεται με το κοινό της στο Instagram, ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Κατερίνα Καινούργιου: «Ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα…»

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε με την μορφή των Instagram stories, μερικές φωτογραφίες μέσα από το καράβι. Σε μία από αυτές, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» έχει απαθανατίσει την θάλασσα, ενώ έχει γράψει: «Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε…».

Κατερίνα Καινούργιου

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Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η παρουσιάστρια ποζάρει στην κάμερα, κρατώντας στην αγκαλιά της την λίγων μηνών κόρη της.

Κατερίνα Καινούργιου

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Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν

Αφού ολοκληρώθηκε για φέτος η «Super Κατερίνα», η οικοδέσποινα της εκπομπής είχε κάνει δηλώσεις στην κάμερα του «Καλύτερα δε γίνεται».

Η Κατερίνα Καινούργιου, είχε αναφέρει πως: «Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν πολύ καλά. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα εδώ, μαζί με τους συνεργάτες μου και τους τηλεθεατές. Οπότε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι τρομερά ευγνώμων».

«Φέτος προσπάθησα να αποφύγω την αυτοαναφορικότητα και νομίζω ότι το κατάφερα. Στις παλαιότερες χρονιές δεν το είχα καταφέρει. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και του χρόνου. Γιατί έτσι λέω, και καμιά φορά τα ξεχνάω και κάνω τα δικά μου πάλι», είχε συνεχίσει. 

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