Κατερίνα Καινούργιου: Άρχισε τις καλοκαιρινές διακοπές της – Η τρυφερή φωτογραφία με την λίγων μηνών κόρη της

Το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ ιδιαίτερο για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς είναι το πρώτο που θα περάσουν με την κόρη τους, η οποία ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Απρίλιο. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ξεκίνησαν οι διακοπές τους, με την επιτυχημένη παρουσιάστρια να μοιράζεται με το κοινό της στο Instagram, ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε με την μορφή των Instagram stories, μερικές φωτογραφίες μέσα από το καράβι. Σε μία από αυτές, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» έχει απαθανατίσει την θάλασσα, ενώ έχει γράψει: «Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε…».

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η παρουσιάστρια ποζάρει στην κάμερα, κρατώντας στην αγκαλιά της την λίγων μηνών κόρη της.

Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν

Αφού ολοκληρώθηκε για φέτος η «Super Κατερίνα», η οικοδέσποινα της εκπομπής είχε κάνει δηλώσεις στην κάμερα του «Καλύτερα δε γίνεται».

Η Κατερίνα Καινούργιου, είχε αναφέρει πως: «Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν πολύ καλά. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα εδώ, μαζί με τους συνεργάτες μου και τους τηλεθεατές. Οπότε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι τρομερά ευγνώμων».

«Φέτος προσπάθησα να αποφύγω την αυτοαναφορικότητα και νομίζω ότι το κατάφερα. Στις παλαιότερες χρονιές δεν το είχα καταφέρει. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και του χρόνου. Γιατί έτσι λέω, και καμιά φορά τα ξεχνάω και κάνω τα δικά μου πάλι», είχε συνεχίσει.