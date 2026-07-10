Θεσσαλονίκη: «Μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο» – Η καταγγελία του πατέρα της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

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Μία 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί της Παρασκευής (10/7), στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Η ανήλικη επέβαινε στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, όταν το δίκυκλο ενεπλάκη σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς τη Νεάπολη.

Μετά τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα ανατράπηκε και προσέκρουσε στο μεταλλικό στηθαίο στην άκρη του δρόμου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη 15χρονη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών, η ανήλικη υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο πατέρας της δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, είχε παραλάβει την κόρη του από την προπόνηση και επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Η καταγγελία του πατέρα

Ο πατέρας της 15χρονης μιλώντας στην εκπομπή «LiveNews» υποστήριξε ότι το απορριμματοφόρο προσέκρουσε στη μοτοσικλέτα από πίσω και τους εκσφενδόνισε σε απόσταση περίπου 15 μέτρων.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα, ούτε γρατζουνιά, και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω, που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε δεκαπέντε μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», είπε ο πατέρας της άτυχης αθλήτριας.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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Πένθος στον ΠΑΟΚ

Η 15χρονη, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ και συμμετείχε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό της και γνωστοποίησε σειρά ενεργειών στη μνήμη της. Μεταξύ άλλων, ο σύλλογος αποφάσισε να ακυρώσει τον προγραμματισμένο φιλικό αγώνα με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και να καθιερώσει τη χρήση μαύρου περιβραχιονίου από τις αθλήτριες στους προσεχείς αγώνες.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μάς έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιονίου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριάς μας.

Η παρουσία σύσσωμου του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ, με νεότερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει για τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία…».