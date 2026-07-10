Marfin: Ξέσπασε η Μαρία Καραγιάννη που είχε βγει στο μπαλκόνι να σωθεί από τις φλόγες – «Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή»

«Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή» δήλωσε με τρεμάμενη φωνή η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας της Marfin, που πριν από 16 χρόνια βγήκε στο μπαλκόνι του κτιρίου της τράπεζας για να σωθεί από τις φλόγες. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καραγιάννη ήταν το τελευταίο άτομο που έβγαλαν οι πυροσβέστες από το φλεγόμενο κτίριο.

Μιλώντας για τις νέες συλλήψεις που ανακοίνωσε η αστυνομία για την υπόθεση, τόνισε ότι πως ελπίζει αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι πραγματικοί δράστες και τονίζει ότι πρέπει να πληρώσουν γιατί «είναι εγκληματίες και δολοφόνοι».

«Είμαι πολύ ταραγμένη, έχω τρέμουλο. Αν πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι, επανέρχεται όλο το μακελειό. Είναι και θυμός, είναι και φόβος, είναι και απόγνωση, είναι και απελπισία, που τόσα χρόνια αυτή η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα και μακάρι να μην είναι μόνο φήμη και να είναι οι πραγματικοί δράστες», δήλωσε στο Star.

«Οι αρμόδιοι της αστυνομίας να μην μας δουλεύουν για μια ακόμη φορά, γιατί το έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Επιτέλους να βρεθούν, δεν θέλω να είναι ελεύθεροι και να ζουν τη ζωούλα τους. Αυτοί που κάνουν εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται», συνέχισε.

«Για τους τρεις ανθρώπους που δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα για να τους σώσουμε, γιατί τρέχαμε σαν τρελοί… Εκείνη την ώρα από την αγωνία, δεν σκέφτεσαι ψύχραιμα, σου φεύγει το μυαλό. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι είναι να ζεις επιθανάτια πιθανότητα. Λες “πόσες ανάσες, δεν έχω άλλες ανάσες, κόλλησε ο λαιμός, δεν βλέπω απέναντι, κλαίνε τα μάτια μου”. Αυτά δεν σβήνουν. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Ακούω τον συναγερμό του κτιρίου όταν μας κάνουν άσκηση και τρελαίνομαι. Έχει αλλάξει η ζωή μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή»

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν μεγάλη ταραχή. Αλλά και επιφύλαξη, για το αν θα είναι αυτοί τελικά οι πραγματικοί δράστες. Γιατί τα γεγονότα του παρελθόντος μας έχουν κάνει να σκεφτόμαστε έτσι επιφυλακτικά, και λίγο και ενίοτε και συνωμοσιολογικά. Εγώ αυτό που θέλω, είναι να δω απτές αποδείξεις από τα σώματα δίωξης, τα αρμόδια, ότι είναι οι πραγματικοί δράστες» είπε η κ. Καραγιάννη σε δήλωσή της στο Mega.

«Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή. Δεν γίνεται αυτό που λέω βέβαια… Άλλα είναι αυτή η επιθυμία μου. Γιατί το άδικο και ο πόνος και η απόγνωση και ο θυμός, αυτά με κάνουν να σκεφτώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διάθεση αυτή του ανθρώπου να θέλει να σκοτώσει, να αφανίσει άνθρωπο. Γιατί το ξέρανε. Όταν έσπασαν τη τζαμαρία, τους λέγαμε “μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα!”. Ναι, θα ήθελα να δω ποια είναι αυτά τα πλάσματα που προκάλεσαν αυτό το κακό» συμπλήρωσε.

Και επισήμανε: «Είναι δολοφόνοι, Είναι εγκληματίες, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω κάτι άλλο, ούτε κάτι λιγότερο. Και θέλω να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ό,τι λέει ο νόμος. Να δικαστούν και να φυλακιστούν. Γιατί στέρησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους με τον πιο απαίσιο, τον πιο απάνθρωπο τρόπο».

«Για μία εβδομάδα ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια»

Η κ. Καραγιάννη, μιλώντας ζωντανά στο Live News, επισήμανε πως οι εγκληματίες είχαν πλήρη επίγνωση ότι βρισκόντουσαν άνθρωποι μέσα στην τράπεζα.

«Οι συνάδελφοί μου φώναζαν “μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα”. Τους άκουγαν να ουρλιάζουν αλλά παρόλα αυτά τα πράγματα πήραν την εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Ήμασταν 23 μέσα στην τράπεζα, εγώ ήμουν στο υπόγειο. Όταν άκουσα τζάμια να κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Μετά προσπάθησαν να καλέσω το 166 αλλά είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η τηλεφωνική συσκευή του υπογείου. Επειδή είχαμε ζήσει και άλλες επιθέσεις, έψαχνα σαν τρελή να πάω ψηλά για να σωθώ. Δεν έβλεπα τίποτα από τον καπνό. Για μία εβδομάδα ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια».