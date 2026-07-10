ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά το Σάββατο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής – Οι πιέσεις Πολάκη – Παππά και η παρέμβαση Κουβέλη

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι παραιτήσεις στελεχών, ενώ μέχρι πριν από λίγο παρέμενε ασαφές αν και πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Φώτης Κουβέλης, παρενέβη και είπε ότι η συνεδρίαση της ΚΕ θα γίνει κανονικά αύριο, εξηγώντας σε δηλώσεις του ότι, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου έφτασαν στα γραφεία της Κουμουνδούρου, για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας (που είχαν ζητήσει), ωστόσο δεν υπήρξε απαρτία. Στα γραφεία ήταν από νωρίς και η Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, καθώς και ο Γιάννης Μπουλέκος.

«Είναι σεβαστή η γνώμη τους ωστόσο έχει ήδη αναβληθεί η συνεδρίαση της ΚΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχω την ευθύνη να λειτουργώ την Κεντρική Επιτροπή, άρα και την ευθύνη της σύγκλησης» είχε πει, μιλώντας στo Εrtnews η κ. Σαπουνά.

Σημειώνεται ότι, είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής μήνυμα από το κόμμα στα μέλη της ΚΕ ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση λόγω παραίτησης του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου. Το συγκεκριμένο μήνυμα ήταν που περιέπλεξε την κατάσταση, με τους κ.κ. Πολάκη και Παππά να αντιδρούν έντονα και να ζητούν να γίνει σήμερα Πολιτική Γραμματεία, να διεξαχθεί κανονικά η αυριανή συνεδρίαση της Κ.Ε. και στη συνέχεια εκλογή προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ο κ. Πολάκης απηύθυνε κάλεσμα προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρωθούν σήμερα έξω από τα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου «για να κατοχυρώσουμε μια άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την απαξιωτικά εικόνα του τελευταίου διαστήματος».

Οι εσωκομματικές ισορροπίες

Την ίδια ώρα, το σκηνικό των εσωκομματικών ισορροπιών αλλάζει ριζικά. Οι εξελίξεις φέρνουν κοντά τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, οι οποίοι φαίνεται να συγκροτούν ένα κοινό μέτωπο, με τον πρώην υπουργό να προκρίνει τη λύση μίας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης έχει ανοίξει τα χαρτιά του δηλώνοντας έτοιμος να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο εξελίξεων, καθώς δεν αποκλείονται νέες αποχωρήσεις τόσο από την Κεντρική Επιτροπή όσο και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σήμερα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο η επιστολή του κ. Φάμελλου, όσο και εκείνη του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα. Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση Καραμέρου, ενώ ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε από τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο τελευταίος δεν αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα κινηθεί ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.