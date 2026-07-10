Εμπρησμός στη Marfin: Πώς έφτασε στις συλλήψεις το ελληνικό FBI – Το ανώνυμο email που ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης

Ένα ανώνυμο email με πληροφορίες, το οποίο εστάλη στο «ελληνικό FBI», άνοιξε ξανά τον φάκελο για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin το 2010.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης, οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι αρχές έκριναν τη συγκεκριμένη πληροφορία ως ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που οδήγησε σε επανεξέταση τόσο του υλικού της αρχικής δικογραφίας, όσο και άλλων φακέλων στους οποίους υπήρχε εμπλοκή ή οποιαδήποτε αναφορά στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Κλειδί» τα κοινά χαρακτηριστικά

Μέσα από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι τρία άτομα που εμπλέκονται σε άλλη, ανεξάρτητη δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin), έχουν ίδια χαρακτηριστικά (στοιχεία αμφίεσης και άλλα) -με τους δράστες του εμπρησμού στην τράπεζα Marfin, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια ώστε να ανασυρθεί η υπόθεση και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί στην Αθήνα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί επίσης ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γυναίκα, 46 ετών, η οποία είχε φύγει πριν από αρκετά χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Το ένταλμα θα μετατραπεί σε διεθνές και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο άνδρες είναι πολύ γνωστοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ η 46χρονη έχει αποστασιοποιηθεί. Για τον έναν 42χρονο γίνονται έρευνες σε Άνω Λιόσια και Χαλάνδρι, ενώ για τον έτερο συλληφθέντα οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην Κυψέλη.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τη σύστασή της, βρίσκεται σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να φτάσει στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων, ύστερα από ενδελεχή έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησαν ακόμη και ψηφιακά πειστήρια από ξένους δημοσιογράφους που είχαν καλύψει τα επεισόδια τότε.