Πλημμύρες και… εισβολή φιδιών στην Κίνα: Εκατοντάδες ερπετά κυκλοφορούν στους δρόμους μετά τον τυφώνα

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Σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου εκτυλίσσονται στη Χενγκζού, πόλη περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στη νότια Κίνα, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες έφεραν στους δρόμους εκατοντάδες φίδια.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 900 φίδια, πολλά από αυτά δηλητηριώδη, κυκλοφορούν ελεύθερα μετά το πέρασμα του τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς.

Μία γυναίκα πέθανε έπειτα από δάγκωμα φιδιού, πιθανότατα κόμπρας, που εκτιμάται ότι είχε διαφύγει από πλημμυρισμένη φάρμα ερπετών της περιοχής. Κρατικά μέσα αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί κι άλλα περιστατικά δαγκωμάτων.

Φίδια στα πλημμυρισμένα νερά και συναγερμός στις αρχές

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν φίδια να κολυμπούν στους δρόμους, με τα κεφάλια τους να προεξέχουν από τα νερά.

Οι κινεζικές αρχές αρχικά υποβάθμισαν τον κίνδυνο, όμως πλέον προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα φίδια, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ομάδες περισυλλογής ερπετών. Παράλληλα, αυξάνονται τα αποθέματα αντιοφικού ορού και τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για πιθανή αύξηση περιστατικών.

Δεν ξέφυγαν μόνο φίδια: Ζώα δραπέτευσαν από πλημμυρισμένο ζωολογικό κήπο

Οι πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα και σε ζωολογικό κήπο της περιοχής, απ’ όπου διέφυγαν δύο ζέβρες, ένα βόδι με καμπούρα, τρία μικρόσωμα άλογα, δύο γαϊδούρια και άλλα ζώα.

Ο ιδιωτικός ζωολογικός κήπος Guigang εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι ορισμένα από τα ζώα, μεταξύ των οποίων στρουθοκάμηλοι, εμού και ρακούν, μπορεί να γίνουν επιθετικά αν τρομάξουν.

Ο ιδιοκτήτης του ζωολογικού κήπου δήλωσε ότι το προσωπικό ρίσκαρε τη ζωή του για να ασφαλίσει τα κλουβιά των αρπακτικών, ώστε να μη διαφύγουν. Τρία λιοντάρια πνίγηκαν.

Residents in Hengzhou, Guangxi, have been put on alert after around 900 snakes, including venomous cobras, reportedly escaped from a breeding farm when severe flooding damaged their enclosures. Videos circulating online show the reptiles slithering through floodwaters as… pic.twitter.com/3ywnqwcAPz — Malay Mail (@malaymail) July 10, 2026

Περιοχή γνωστή για γιασεμί αλλά και για εκτροφή φιδιών

Η Χενγκζού βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της περιοχής Γκουανγκσί, σε πεδινή ζώνη που περιβάλλεται από βουνά και εκατοντάδες ποτάμια.

Η πόλη είναι γνωστή ως η «πρωτεύουσα του γιασεμιού» στην Κίνα, καθώς το αρωματικό φυτό καλλιεργείται εκεί εδώ και περίπου 500 χρόνια και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή τσαγιού.

Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή είναι επίσης σημαντικό κέντρο εκτροφής φιδιών. Μέχρι το 2020, η Γκουανγκσί φέρεται να φιλοξενούσε σχεδόν 20 εκατομμύρια φίδια και περισσότερες από 14.000 φάρμες εκτροφής, αναφέρει το CNN.

Στην περιοχή εκτρέφονται κυρίως κόμπρες και κοινά φίδια αρουραίων. Τα δεύτερα δεν είναι δηλητηριώδη, όμως το δάγκωμα κόμπρας μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

🚨 Breaking News

Severe flooding in Hengzhou, Guangxi, China destroyed a snake breeding farm, releasing 800–900 snakes, including venomous cobras, into nearby villages. Rescue teams are racing to capture the escaped snakes as authorities urge residents to stay away from… pic.twitter.com/2uoEd1uAHR — Rosie Bella (@chronicalguy) July 10, 2026

Ομάδες περισυλλογής έπιασαν χιλιάδες φίδια

Μέλος εθελοντικής ομάδας περισυλλογής φιδιών δήλωσε στην κρατική εφημερίδα Beijing News ότι η ομάδα του εργαζόταν ασταμάτητα επί δύο ημέρες, συλλαμβάνοντας συνολικά 2.000 έως 3.000 φίδια, κυρίως μη δηλητηριώδη.

Όπως εξήγησε, μετά τις πλημμύρες τα φίδια αναζητούν καταφύγιο σε κρυφά σημεία, όπως γωνίες σπιτιών. Οι κάτοικοι ειδοποιούν τις ομάδες περισυλλογής και τα φίδια παραδίδονται σε ειδικούς για να απελευθερωθούν στη φύση.

Οδηγίες στους κατοίκους

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις νυχτερινές μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους, να μένουν μακριά από χόρτα και λιμνάζοντα νερά και να χρησιμοποιούν ραβδιά για να απομακρύνουν φίδια από σημεία όπου μπορεί να κρύβονται.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, τα φίδια συνήθως δεν επιτίθενται σε ανθρώπους αν δεν προκληθούν, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι ένα δάγκωμα μπορεί να αποβεί μοιραίο εάν δεν υπάρξει άμεση πρόσβαση σε αντιοφικό ορό.

Τα νοσοκομεία της περιοχής δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα, όμως η πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια παραμένει κρίσιμη, ειδικά καθώς οι πλημμύρες έχουν αποκλείσει δρόμους και χωριά.