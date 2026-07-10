Πλημμύρες και… εισβολή φιδιών στην Κίνα: Εκατοντάδες ερπετά κυκλοφορούν στους δρόμους μετά τον τυφώνα

Στη Χενγκζού της νότιας Κίνας, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Maysak οδήγησαν στην εμφάνιση εκατοντάδων φιδιών, πολλά εκ των οποίων δηλητηριώδη, στους δρόμους, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από δάγκωμα φιδιού. Παράλληλα, ζώα διέφυγαν από ζωολογικό κήπο και οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την περισυλλογή των ερπετών και την προετοιμασία των νοσοκομείων.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @theindianbugle/X
Φωτογραφία: @theindianbugle/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου εκτυλίσσονται στη Χενγκζού της Κίνας, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες έφεραν στους δρόμους εκατοντάδες φίδια.
  • Περίπου 900 φίδια, πολλά δηλητηριώδη, κυκλοφορούν ελεύθερα μετά τον τυφώνα Maysak, με μία γυναίκα να έχει ήδη χάσει τη ζωή της από δάγκωμα φιδιού. Οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους και έχουν κινητοποιήσει ομάδες περισυλλογής.
  • Ζώα δραπέτευσαν και από πλημμυρισμένο ζωολογικό κήπο, ενώ η Χενγκζού και η ευρύτερη περιοχή είναι σημαντικό κέντρο εκτροφής φιδιών, φιλοξενώντας εκατομμύρια ερπετά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου εκτυλίσσονται στη Χενγκζού, πόλη περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στη νότια Κίνα, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες έφεραν στους δρόμους εκατοντάδες φίδια.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 900 φίδια, πολλά από αυτά δηλητηριώδη, κυκλοφορούν ελεύθερα μετά το πέρασμα του τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς.

Μία γυναίκα πέθανε έπειτα από δάγκωμα φιδιού, πιθανότατα κόμπρας, που εκτιμάται ότι είχε διαφύγει από πλημμυρισμένη φάρμα ερπετών της περιοχής. Κρατικά μέσα αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί κι άλλα περιστατικά δαγκωμάτων.

Φίδια στα πλημμυρισμένα νερά και συναγερμός στις αρχές

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν φίδια να κολυμπούν στους δρόμους, με τα κεφάλια τους να προεξέχουν από τα νερά.

Οι κινεζικές αρχές αρχικά υποβάθμισαν τον κίνδυνο, όμως πλέον προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα φίδια, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ομάδες περισυλλογής ερπετών. Παράλληλα, αυξάνονται τα αποθέματα αντιοφικού ορού και τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για πιθανή αύξηση περιστατικών.

Δεν ξέφυγαν μόνο φίδια: Ζώα δραπέτευσαν από πλημμυρισμένο ζωολογικό κήπο

Οι πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα και σε ζωολογικό κήπο της περιοχής, απ’ όπου διέφυγαν δύο ζέβρες, ένα βόδι με καμπούρα, τρία μικρόσωμα άλογα, δύο γαϊδούρια και άλλα ζώα.

Ο ιδιωτικός ζωολογικός κήπος Guigang εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι ορισμένα από τα ζώα, μεταξύ των οποίων στρουθοκάμηλοι, εμού και ρακούν, μπορεί να γίνουν επιθετικά αν τρομάξουν.

Ο ιδιοκτήτης του ζωολογικού κήπου δήλωσε ότι το προσωπικό ρίσκαρε τη ζωή του για να ασφαλίσει τα κλουβιά των αρπακτικών, ώστε να μη διαφύγουν. Τρία λιοντάρια πνίγηκαν.

Περιοχή γνωστή για γιασεμί αλλά και για εκτροφή φιδιών

Η Χενγκζού βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της περιοχής Γκουανγκσί, σε πεδινή ζώνη που περιβάλλεται από βουνά και εκατοντάδες ποτάμια.

Η πόλη είναι γνωστή ως η «πρωτεύουσα του γιασεμιού» στην Κίνα, καθώς το αρωματικό φυτό καλλιεργείται εκεί εδώ και περίπου 500 χρόνια και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή τσαγιού.

Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή είναι επίσης σημαντικό κέντρο εκτροφής φιδιών. Μέχρι το 2020, η Γκουανγκσί φέρεται να φιλοξενούσε σχεδόν 20 εκατομμύρια φίδια και περισσότερες από 14.000 φάρμες εκτροφής, αναφέρει το CNN.

Στην περιοχή εκτρέφονται κυρίως κόμπρες και κοινά φίδια αρουραίων. Τα δεύτερα δεν είναι δηλητηριώδη, όμως το δάγκωμα κόμπρας μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Ομάδες περισυλλογής έπιασαν χιλιάδες φίδια

Μέλος εθελοντικής ομάδας περισυλλογής φιδιών δήλωσε στην κρατική εφημερίδα Beijing News ότι η ομάδα του εργαζόταν ασταμάτητα επί δύο ημέρες, συλλαμβάνοντας συνολικά 2.000 έως 3.000 φίδια, κυρίως μη δηλητηριώδη.

Όπως εξήγησε, μετά τις πλημμύρες τα φίδια αναζητούν καταφύγιο σε κρυφά σημεία, όπως γωνίες σπιτιών. Οι κάτοικοι ειδοποιούν τις ομάδες περισυλλογής και τα φίδια παραδίδονται σε ειδικούς για να απελευθερωθούν στη φύση.

Οδηγίες στους κατοίκους

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις νυχτερινές μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους, να μένουν μακριά από χόρτα και λιμνάζοντα νερά και να χρησιμοποιούν ραβδιά για να απομακρύνουν φίδια από σημεία όπου μπορεί να κρύβονται.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, τα φίδια συνήθως δεν επιτίθενται σε ανθρώπους αν δεν προκληθούν, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι ένα δάγκωμα μπορεί να αποβεί μοιραίο εάν δεν υπάρξει άμεση πρόσβαση σε αντιοφικό ορό.

Τα νοσοκομεία της περιοχής δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα, όμως η πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια παραμένει κρίσιμη, ειδικά καθώς οι πλημμύρες έχουν αποκλείσει δρόμους και χωριά.

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