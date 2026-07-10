Ένοχοι για τον βιασμό της 19χρονης οι δύο αστυνομικοί του ΑΤ Ομονοίας

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Κοινωνία

ΑΤ Ομόνοιας
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Ένοχους για βιασμό από κοινού χωρίς τη συναίνεση της 19χρονης έκρινε, κατά πλειοψηφία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τους δύο αστυνομικούς που κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση που ήταν απαλλακτική.

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Με την ίδια απόφαση, ο ένας από τους δύο καταδικασθέντες κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε καταγράψει τις πράξεις με κάμερα που έφερε στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας και θα επανέλθει το απόγευμα για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών και την επιμέτρηση των ποινών στους δύο καταδικασθέντες.

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