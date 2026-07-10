Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης – Επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με σπασμένα μπουκάλια, νοσηλεύονται φρουρούμενοι

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Στο νοσοκομείο, φρουρούμενοι και κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, νοσηλεύονται δύο αλλοδαποί μετά από άγριο μεταξύ τους επεισόδιο που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, μέσα σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα της περιοχής.

Μετά την ειδοποίηση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) που περιπολούσαν στο κέντρο της πόλης έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Εκεί εντόπισαν αιμόφυρτους έναν 17χρονο με καταγωγή από την Παλαιστίνη και έναν 37χρονο με καταγωγή από την Αλγερία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε σφοδρό καβγά και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με σπασμένα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να φέρουν σοβαρά χτυπήματα από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Νοσηλεία και συλλήψεις

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν, σύμφωνα με το thestival.gr, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου και νοσηλεύονται. Ωστόσο, η παραμονή τους στο νοσοκομείο γίνεται υπό στενή αστυνομική φρούρηση, καθώς συνελήφθησαν και οι δύο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 17χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή