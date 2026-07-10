Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης – Επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με σπασμένα μπουκάλια, νοσηλεύονται φρουρούμενοι

Δύο αλλοδαποί νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα. Οι δύο άνδρες, ένας 17χρονος από την Παλαιστίνη και ένας 37χρονος από την Αλγερία, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με σπασμένα μπουκάλια, με τον 17χρονο να μην διαθέτει και νόμιμα έγγραφα παραμονής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο αλλοδαπών, οι οποίοι επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με σπασμένα μπουκάλια.
  • Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύονται υπό στενή αστυνομική φρούρηση.
  • Αμφότεροι συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ ο 17χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

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Στο νοσοκομείο, φρουρούμενοι και κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, νοσηλεύονται δύο αλλοδαποί μετά από άγριο μεταξύ τους επεισόδιο που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, μέσα σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα της περιοχής.

Μετά την ειδοποίηση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) που περιπολούσαν στο κέντρο της πόλης έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Εκεί εντόπισαν αιμόφυρτους έναν 17χρονο με καταγωγή από την Παλαιστίνη και έναν 37χρονο με καταγωγή από την Αλγερία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε σφοδρό καβγά και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με σπασμένα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να φέρουν σοβαρά χτυπήματα από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Νοσηλεία και συλλήψεις

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν, σύμφωνα με το thestival.gr, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου και νοσηλεύονται. Ωστόσο, η παραμονή τους στο νοσοκομείο γίνεται υπό στενή αστυνομική φρούρηση, καθώς συνελήφθησαν και οι δύο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 17χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή

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