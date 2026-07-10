Ξάνθη: Στις φλόγες τυλίχθηκε νταλίκα στην Εγνατία Οδό – Δείτε βίντεο

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Στις φλόγες τυλίχθηκε μια νταλίκα στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, το πρωί της Παρασκευής (10.07.26), λίγο πριν από τα διόδια στον Ίασμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, xanthinea.gr, η νταλίκα κινούνταν στο ρεύμα προς Κομοτηνή όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες φαίνεται να προσέκρουσε στο στηθαίο με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο πλήρως επανδρωμένα οχήματα, με τους πυροσβέστες να αναλαμβάνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κλειστή προσωρινά η Εγνατία

Για το συμβάν και την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο εξέδωσε ανακοίνωση η Αστυνομία στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ξάνθης και Ροδόπης, λόγω τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών (εκτροπή/ανατροπή) και εν συνεχεία ανάφλεξης οχήματος, από την 5:20 ώρα της 10-7-2026 και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία οδό:

μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και

μεταξύ του Δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης – Πόρτο Λάγους –Κομοτηνής».

Δείτε βίντεο: