Ξάνθη: Στις φλόγες τυλίχθηκε νταλίκα στην Εγνατία Οδό – Δείτε βίντεο

Στις φλόγες τυλίχθηκε μια νταλίκα στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, το πρωί της Παρασκευής (10.07.26), λίγο πριν από τα διόδια στον Ίασμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, xanthinea.gr, η νταλίκα κινούνταν στο ρεύμα προς Κομοτηνή όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες φαίνεται να προσέκρουσε στο στηθαίο με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο πλήρως επανδρωμένα οχήματα, με τους πυροσβέστες να αναλαμβάνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Κλειστή προσωρινά η Εγνατία
Για το συμβάν και την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο εξέδωσε ανακοίνωση η Αστυνομία στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ξάνθης και Ροδόπης, λόγω τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών (εκτροπή/ανατροπή) και εν συνεχεία ανάφλεξης οχήματος, από την 5:20 ώρα της 10-7-2026 και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία οδό:
- μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και
- μεταξύ του Δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα.
Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης – Πόρτο Λάγους –Κομοτηνής».
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