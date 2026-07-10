Γιώργος Καραμέρος: Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα

Ο Γιώργος Καραμέρος υπέβαλε επισήμως την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο τέως βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ προσχωρεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εκφράζοντας στήριξη στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

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Καραμέρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, και επισήμως, ο Γιώργος Καραμέρος, προαναγγέλλοντας την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
  • Ο τέως βουλευτής είχε δηλώσει πως «η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα».
  • Στο γραφείο του προέδρου της Βουλής αναμένεται και η κοινοποίηση της παραίτησης του βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Καλαματιανού, από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

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Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, και επισήμως, στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος.

Γιώργος Καραμέρος: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – «Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα»

Ο τέως, πλέον, βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ενημερώσει σχετικώς, από το περασμένο Σάββατο, τον (έως χθες) πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλο, και είχε προαναγγείλει την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση», είχε δηλώσει την ίδια ημέρα.

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Πρώτος επιλαχών στην περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής είναι ο Χρήστος Σπίρτζης και εφόσον αρνηθεί, ακολουθεί η Μυρτώ Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

Σημειώνεται ότι, στο γραφείο του κ. Ν. Κακλαμάνη αναμένεται και η κοινοποίηση της παραίτησης του βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, καθώς, ο κ. Καλαματιανός μετείχε, με την ιδιότητα αυτή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

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