Καραμέρος στον Realfm 97,8: Χωρίς σαφή αρχιτεκτονική η απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Η ΕΛΑΣ χρειάζεται χρόνο για να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα

Για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Γιώργος Καραμέρος, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022, στο πλαίσιο της Προοδευτικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής αυτά τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι ακόμα και ασφυκτικές στο κόμμα. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προοδευτικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες, κι εγώ με αυτόν τον τρόπο, μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα» είπε αρχικά ο Γιώργος Καραμέρος, σχολιάζοντας την απόφασή της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

«Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει δέκα μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ το αναγνωρίζω, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς» συμπλήρωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο πολιτικό σχήμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2»

«Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2 και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της ΕΛΑΣ στο Θησείο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα, να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει να μην μιλάω δημόσια, αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ» πρόσθεσε ο κ. Καραμέρος, ο οποίος προς το παρόν φαίνεται να κρατά αποστάσεις και να μην ανοίγει τα χαρτιά του.

Τι είπε για την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση της ΕΛΑΣ

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι παρά την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει την ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας, την ίδια ώρα, διαμηνύει ότι δεν συνεργάζεται με άλλα πολιτικά σχήματα, είπε: «Αυτή την απόφαση θα πρέπει να την υπερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακούσατε να λέω ότι δεν έχει μία σαφή αρχιτεκτονική, ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρχει αυτή, δέκα μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές».

«Επειδή προερχόμουν από ένα κόμμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, τους οικολόγους πράσινους, αυτές οι στάσεις είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς, δηλαδή οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλίσεις. Πλην όμως αναγνωρίζω και εγώ ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην ΕΛΑΣ ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό – δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη- ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη της ΕΛΑΣ ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Όμως δεν είναι συνηθισμένο για τα ελληνικά δεδομένα και στην πολιτική πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας μας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια τη στάση μας», συμπλήρωσε ο κ. Καραμέρος.

Ερωτηθείς εάν θα κινηθεί εκτός του πλαισίου που έχει θέσει ο κ. Φάμελλος, καθώς προέρχεται από τους Οικολόγους Πράσινους και εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022, όπως είπε ο ίδιος, τόνισε: «Ο κύκλος του κόμματος (σ.σ. ΣΥΡΙΖΑ) δεν θα πω ότι έχει κλείσει, γιατί δεν μπορώ να το προεξοφλήσω εγώ, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα… Η ΕΛΑΣ, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό, και πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 ημέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πει κανείς ότι ο οποίος – απ΄όπου κι αν προέρχεται, από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία, από την αριστερά – που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ- πηγαίνει να προσκολληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνω, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του, καθαρές και όχι μεσοβέζικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια αν θέλει ως μέλος ή απλός στρατιώτης να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, στη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο».

Το σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις

Κληθείς να σχολιάσει όσα είχε πει νωρίτερα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάντζου στον Realfm 97,8 ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος εξέφρασε ουσιαστικά την απορία του με τους πανηγυρισμούς στην Αμαλίας για τις δημοσκοπήσεις, καθώς η ΕΛΑΣ καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά, από αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχα παραιτηθεί ο κ. Τσίπρας, υπογράμμισε: «Καταλαβαίνω την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κ. Σμυρλή εν προκειμένω, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αφουγκραζόμαστε όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας γενικά με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο, το οποίο δημιουργείται. Είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μία σειρά ζητημάτων, αποτελεί και μία απάντηση, μία ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και η ΝΔ, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά που μπορεί να έχει μία επταετής διακυβέρνηση και με μία σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει, τα οποία ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς».

«Σε κάθε περίπτωση εγώ το έλεγα από πέρυσι, πως ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με τη διάταξη του πολιτικού σκηνικού, όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και το βλέπουμε αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της ΕΛΑΣ, αλλά και με το κόμμα της κ. Καρυστιανού και όσα προαναγγέλλονται. Δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αλλά αυτά τα δύο κόμματα απευθύνονται κυρίως στη δεξαμενή των δεξιών ψηφοφόρων και ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη ΝΔ.

Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχέως, δεδομένου ότι στη Βουλή έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφυκτικό. Είναι μόλις ένα δίμηνο, κάτι που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο στο ενδεχόμενο να διενεργηθούν οι εκλογές πρόωρα, δηλαδή Σεπτέμβριο – Οκτώβριο» πρόσθεσε ο Γιώργος Καραμέρος.

Τι είπε για το κύκλωμα στις πολεοδομίες

Τέλος, σχετικά με το νέο κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, ο κ. Καραμέρος υπενθύμισε την πολυετή θητεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλούσαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί, οι οποίοι ομνύουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται.

Για αυτό το κύκλωμα το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η ελληνική δικαιοσύνη να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες».

«Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως εγώ τον είχα γνωρίσει ο κ. Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία, όμως, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση -γιατί ψηφιοποίηση είχαμε στην περίπτωση στο ΟΠΕΚΕΠΕ- ότι πάντα, όταν και αν υπάρχει στρεβλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος, που έχει ευθύνη να κάνει το κακό» κατέληξε ο κ. Καραμέρος.