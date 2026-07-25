Διακοπές για τον Τζέισον Στέιθαμ με τη Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο παιδιά τους – Οι σπάνιες οικογενειακές στιγμές

Ο Τζέισον Στέιθαμ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και τα δύο παιδιά τους, επιλέγοντας να περάσουν ξέγνοιαστες στιγμές στη θάλασσα, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας.

Χαλάρωση σε πολυτελές γιοτ

Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους. Η οικογένεια περνά τον χρόνο της πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τα καταγάλανα νερά και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Ο γιος του ακολούθησε το παράδειγμά του

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο 9χρονος γιος του ζευγαριού, Τζακ, ο οποίος έδειξε, πως δεν φοβάται τις προκλήσεις. Ο μικρός πραγματοποίησε εντυπωσιακές βουτιές από το γιοτ, ενώ στη συνέχεια κολύμπησε μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις απαιτητικές σκηνές δράσης που εκτελεί ο ίδιος στις κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Τρυφερό στιγμιότυπο με τη Ρόζι

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Στέιθαμ ξεχώρισε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι. Ο ηθοποιός ποζάρει χωρίς μπλούζα έχοντας στην αγκαλιά του το διάσημο μοντέλο, το οποίο επέλεξε για την περίσταση ένα πράσινο ριγέ μπικίνι.

Ο γνωστός ηθοποιός ταινιών δράσης, αν και ανέβασε το φωτογραφικό υλικό, δεν αποκάλυψε τον ακριβή τόπο προορισμού των διακοπών τους, αφήνοντας το μυστήριο να πλανάται στον αέρα.

Κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τη δημοσιότητα

Παρότι ο Τζέισον Στέιθαμ και η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, μοιράζονται κατά καιρούς στιγμές από την καθημερινότητά τους, σπάνια δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους. Το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά να προστατεύει την ιδιωτική ζωή του 9χρονου Τζακ και της 4χρονης Ιζαμπέλα, κρατώντας τους μακριά από τη δημοσιότητα.