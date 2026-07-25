Αίγιο: Δίχως τέλος το θρίλερ με τους 2 νεκρούς στον Λόγγο – Τι δείχνουν οι αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια για το όπλο

Το θρίλερ με τους θανάτους μητέρας και γιου, στον Λόγγου Αιγίου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς και νέα στοιχεία από τις αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια προστίθενται στην έρευνα των αρχών και δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε DNA της 54χρονης μητέρας και γενετικό υλικό ενός ακόμη προσώπου, που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Επιπλέον, ίχνη πυρίτιδας βρέθηκαν στα χέρια της 54χρονης, γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται να είχε χρησιμοποιήσει το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο γιος της. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΑΝΤ1, μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η χρήση του όπλου έγινε το επίμαχο βράδυ που έγινε το έγκλημα ή είχε γίνει πιο παλιά. Το στοιχείο της πυρίτιδας στα χέρια της μητέρας δεν αρκεί για να καθορίσει ποιος πυροβόλησε τον 26χρονο γιο.

Όπως επισημαίνει το pelop.gr, στο μαχαίρι με το οποίο επλήγησαν τα δύο θύματα, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι προφυλακισμένος κατηγορούμενος για διπλή δολοφονία. Ούτε εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. Η απουσία τους, ωστόσο, δεν θεωρείται από μόνη της απόδειξη ότι δεν χρησιμοποίησε το όπλο, καθώς, σύμφωνα με ειδικούς, τέτοια ίχνη μπορούν να απομακρυνθούν με καλό πλύσιμο και τρίψιμο των χεριών. Ο σύντροφος της 54χρονης, από την πρώτη στιγμή, πάντως αρνείται κάθε σχέση με το έγκλημα.

Τα εργαστηριακά ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, σε μία προσπάθεια να λυθεί ο γρίφος με τους δύο νεκρούς, πριν από περίπου 45 ημέρες.

Οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ο πυροβολισμός φέρεται να έγινε μετά τον θάνατο

Σημαντικά είναι εξάλλου, τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων για τις συνθήκες θανάτου του 26χρονου. Οι μαχαιριές που έφερε φέρονται να ήταν προθανάτιες. Αντίθετα, ο πυροβολισμός στο κεφάλι εκτιμάται ότι έγινε αφού είχε ήδη καταλήξει.

Η χρονική ακολουθία των τραυμάτων εξετάζεται μαζί με τα ευρήματα από τα δύο όπλα, τις καταθέσεις και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε ότι δύο άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί μέσα σε σπίτι στον Λόγγο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο νεκρό στο κρεβάτι του, με τραύματα από μαχαίρι και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι. Σε μικρή απόσταση βρισκόταν νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη. Η καθυστέρηση μέχρι την ειδοποίηση των Αρχών και τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί τον έθεσαν στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς αναμένονται επιπλέον εκθέσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ και τους ιατροδικαστές.