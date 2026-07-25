Αίγιο: Δίχως τέλος το θρίλερ με τους 2 νεκρούς στον Λόγγο – Τι δείχνουν οι αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια για το όπλο

Νέα στοιχεία από τις αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια προστίθενται στην έρευνα για τους θανάτους μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση. Εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης μητέρας και DNA τρίτου προσώπου στο όπλο, ενώ ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος παραμένει προφυλακισμένος αρνούμενος κάθε σχέση με το έγκλημα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΙΓΙΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία από τις αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση. Εντοπίστηκε DNA της 54χρονης μητέρας και γενετικό υλικό ενός ακόμη προσώπου στο όπλο, ενώ ίχνη πυρίτιδας βρέθηκαν στα χέρια της.
  • Στο μαχαίρι με το οποίο επλήγησαν τα δύο θύματα, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού, ούτε ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. Ο πυροβολισμός στο κεφάλι του 26χρονου εκτιμάται ότι έγινε αφού είχε ήδη καταλήξει.
  • Οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς αναμένονται επιπλέον εκθέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το θρίλερ με τους θανάτους μητέρας και γιου, στον Λόγγου Αιγίου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς και νέα στοιχεία από τις αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια προστίθενται στην έρευνα των αρχών και δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Δοκιμαστικά τραύματα» στα χέρια της 54χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε DNA της 54χρονης μητέρας και γενετικό υλικό ενός ακόμη προσώπου, που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Επιπλέον, ίχνη πυρίτιδας βρέθηκαν στα χέρια της 54χρονης, γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται να είχε χρησιμοποιήσει το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο γιος της. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΑΝΤ1, μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η χρήση του όπλου έγινε το επίμαχο βράδυ που έγινε το έγκλημα ή είχε γίνει πιο παλιά. Το στοιχείο της πυρίτιδας στα χέρια της μητέρας δεν αρκεί για να καθορίσει ποιος πυροβόλησε τον 26χρονο γιο.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι έδειξε η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης – Ο Ιταλός λέει ότι ο γιος κοιμόταν με μαχαίρι

Όπως επισημαίνει το pelop.gr, στο μαχαίρι με το οποίο επλήγησαν τα δύο θύματα, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι προφυλακισμένος κατηγορούμενος για διπλή δολοφονία. Ούτε εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. Η απουσία τους, ωστόσο, δεν θεωρείται από μόνη της απόδειξη ότι δεν χρησιμοποίησε το όπλο, καθώς, σύμφωνα με ειδικούς, τέτοια ίχνη μπορούν να απομακρυνθούν με καλό πλύσιμο και τρίψιμο των χεριών. Ο σύντροφος της 54χρονης, από την πρώτη στιγμή, πάντως αρνείται κάθε σχέση με το έγκλημα.

Τα εργαστηριακά ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, σε μία προσπάθεια να λυθεί ο γρίφος με τους δύο νεκρούς, πριν από περίπου 45 ημέρες.

Ανατροπή με το διπλό φονικό στο Αίγιο: Το «ελληνικό FBI» δεν αποκλείει το σενάριο δολοφονίας και αυτοκτονίας

Οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ο πυροβολισμός φέρεται να έγινε μετά τον θάνατο

Σημαντικά είναι εξάλλου, τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων για τις συνθήκες θανάτου του 26χρονου. Οι μαχαιριές που έφερε φέρονται να ήταν προθανάτιες. Αντίθετα, ο πυροβολισμός στο κεφάλι εκτιμάται ότι έγινε αφού είχε ήδη καταλήξει.

Η χρονική ακολουθία των τραυμάτων εξετάζεται μαζί με τα ευρήματα από τα δύο όπλα, τις καταθέσεις και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε ότι δύο άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί μέσα σε σπίτι στον Λόγγο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο νεκρό στο κρεβάτι του, με τραύματα από μαχαίρι και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι. Σε μικρή απόσταση βρισκόταν νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη. Η καθυστέρηση μέχρι την ειδοποίηση των Αρχών και τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί τον έθεσαν στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς αναμένονται επιπλέον εκθέσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ και τους ιατροδικαστές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ