Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι έδειξε η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης – Ο Ιταλός λέει ότι ο γιος κοιμόταν με μαχαίρι

Νέα στοιχεία για το θρίλερ, ως αποδεικνύεται, της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου έρχονται στη δημοσιότητα, έναν μήνα μετά τον θάνατο του 26χρονου Ολύμπιου και της 54χρονης μητέρας του.

Όπως γίνεται γνωστό, τις τελευταίες ημέρες οι αρχές εξετάζουν πια σοβαρά το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της το βράδυ της 9ης Ιουνίου μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή ο 65χρονος Ιταλός επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη δολοφονία της Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου.

Σήμερα Παρασκευή η εκπομπή Live News στο Mega φέρνει στη δημοσιότητα την ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης, η οποία έγινε στις 28 Μαΐου του 2026 .

«Κατά τη λήψη του ιστορικού, η ασθενής ανέφερε έναρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας προ περίπου 2,5 ετών, εξαιτίας ενός χειρουργείου στην καρδιά. Ειδικότερα ανέφερε καταθλιπτική διάθεση, ψυχοκινητική επιβράδυνση, μειωμένη ενεργητικότητα, διαταραχές ύπνου και όρεξης χωρίς αναφερόμενη μεταβολή σωματικού βάρους, καθώς και περιστασιακές ευχές θανάτου. Επιπλέον ανέφερε μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ, με διακοπή μόνο για χρονικό διάστημα λίγων μηνών στο πλαίσιο της ανωτέρω χειρουργικής επέμβασης.

Δεν διαπιστώθηκε ενεργός αυτοκτονικός ή/και ετεροκαταστροφικός ιδεασμός. Προτάθηκε νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική. Η ασθενής αρνήθηκε τη νοσηλεία και υπέγραψε σχετικό έντυπο. Παράλληλα ενημερώθηκαν οι οικείοι της και πέραν του συντρόφου της ασθενούς, τηλεφωνική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και προς τον γιο της. Προτείναμε ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών στερητικών συμπτωμάτων σε περίπτωση απότομης διακοπής του αλκοόλ, συνταγογραφήθηκε 1 BT Stedon 5 mg».

Νέα στοιχεία

Παράλληλα, το Live News αποκαλύπτει πως σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο 65χρονος Ιταλός, η 54χρονη έφερε και δύο χτυπήματα στο πρόσωπο από γροθιές, ενώ αναφέρει ότι ο Ολύμπιος κοιμόταν με το μαχαίρι στο κρεβάτι του. Όπως σημειώνει, αυτό θα προκύψει κι από τις καταθέσεις της ψυχολόγου.