Αν Γουίντεκομπ: Συνελήφθη 26χρονος για την υπόθεση δολοφονίας της

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Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη σε σχέση με τον θάνατο της πρώην βουλευτού των Συντηρητικών, Αν Γουίντεκομπ, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η 78χρονη πρώην υπουργός των Τόρις, η οποία στη συνέχεια έγινε πολιτικός του κόμματος Reform UK και τηλεοπτική σταρ, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Ντάρτμουρ την Πέμπτη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 78χρονη βρέθηκε σε μία λίμνη αίματος, αφού είχε υποστεί ένα σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά κίνητρα

Σε ενημέρωση που έκανε ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, Ματ Λόνγκμαν, ο 26χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής σε διεύθυνση στο Νιούτον Άμποτ ως ύποπτος για τη δολοφονία της Αν Γουίντεκομπ.

Ο ύποπτος, λευκός Βρετανός υπήκοος, βρίσκεται υπό κράτηση από τις αστυνομικές αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, η υπόθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, όπως έχει προκύψει από τις αρχικές έρευνες με τη συμβολή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν επί του παρόντος στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι το περιστατικό είχε πολιτικά κίνητρα, ενώ, όπως αναφέρθηκε, είναι «πολύ νωρίς» για να σχολιαστεί αν ο ύποπτος ήταν γνωστός στη Γουίντεκομπ ή όχι.

Η έρευνα για την ανθρωποκτονία βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, ενώ η αστυνομία απευθύνει έκκληση στο κοινό να μοιραστεί τυχόν σχετικές πληροφορίες.

Η ανακοίνωση ότι ερευνάται ανθρωποκτονία

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία σχετικά με τον θάνατο της Αν Γουίντεκομπ.

Η Αστυνομική Υποδιευθύντρια Ιλόνα Ρόσον ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά τραγικό περιστατικό και οι σκέψεις μας βρίσκονται βαθύτατα στην οικογένεια και τους φίλους της Αν Γουίντεκομπ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η έρευνά μας για την ανθρωποκτονία βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, αλλά εξελίσσεται με σημαντικό ρυθμό. Διαθέτουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας».