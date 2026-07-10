Κώστας Σλούκας: Στη Μύκονο με τον Γιαν Βέσελι – Το μήνυμα για την ολοκλήρωση της καριέρας του

Ο Κώστας Σλούκας περνά τις διακοπές του στη Μύκονο μαζί με τον Γιαν Βέσελι και τον Μπράιαντ Ντάνστον. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε μέσω Instagram στην ολοκλήρωση της καριέρας του Τσέχου πρώην μπασκετμπολίστα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Κώστας Σλούκας, Γιαν Βέσελι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Σλούκας και ο στενός του φίλος Γιαν Βέσελι κάνουν διακοπές στη Μύκονο, μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής καριέρας του Τσέχου μπασκετμπολίστα.
  • Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπο από τις διακοπές τους, γράφοντας «γιορτάζοντας μία όμορφη καριέρα» για τον κουμπάρο του.
  • Οι δύο αθλητές συνυπήρξαν στη Φενερμπαχτσέ, κατακτώντας μαζί τη EuroLeague το 2017, ενώ ο Βέσελι είχε σημαντική πορεία και σε NBA, Τουρκία και Σερβία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις διακοπές τους στη Μύκονο κάνουν ο Κώστας Σλούκας και ο στενός φίλος και κουμπάρος του, Γιαν Βέσελι, ο οποίος ολοκλήρωσε την επαγγελματική καριέρα του μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Οι δύο αθλητές συνυπήρξαν στη Φενερμπαχτσέ και ανέπτυξαν ισχυρή φιλία, ενώ τους συνδέει και κουμπαριά. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζουν να περνούν μαζί μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους. Στην παρέα τους στη Μύκονο βρίσκεται και ο Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπο από τις διακοπές τους και έγραψε: «γιορτάζοντας μία όμορφη καριέρα», αναφερόμενος στον Τσέχο πρώην μπασκετμπολίστα.

Κώστας Σλούκας, Γιαν Βέσελι

Η κοινή πορεία στη Φενερμπαχτσέ

Ο Γιαν Βέσελι και ο Κώστας Σλούκας κατέκτησαν μαζί τη EuroLeague το 2017 με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ. Ο Τσέχος πρώην διεθνής κατέκτησε επίσης τέσσερα πρωταθλήματα Τουρκίας, καθώς και τρία πρωταθλήματα Σερβίας με την Παρτίζαν.

Πριν επιστρέψει στην Ευρώπη, ο Βέσελι αγωνίστηκε σε 162 παιχνίδια στο NBA με τις φανέλες των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και των Ντένβερ Νάγκετς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ