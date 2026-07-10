Κώστας Σλούκας: Στη Μύκονο με τον Γιαν Βέσελι – Το μήνυμα για την ολοκλήρωση της καριέρας του

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Τις διακοπές τους στη Μύκονο κάνουν ο Κώστας Σλούκας και ο στενός φίλος και κουμπάρος του, Γιαν Βέσελι, ο οποίος ολοκλήρωσε την επαγγελματική καριέρα του μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Οι δύο αθλητές συνυπήρξαν στη Φενερμπαχτσέ και ανέπτυξαν ισχυρή φιλία, ενώ τους συνδέει και κουμπαριά. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζουν να περνούν μαζί μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους. Στην παρέα τους στη Μύκονο βρίσκεται και ο Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπο από τις διακοπές τους και έγραψε: «γιορτάζοντας μία όμορφη καριέρα», αναφερόμενος στον Τσέχο πρώην μπασκετμπολίστα.

Η κοινή πορεία στη Φενερμπαχτσέ

Ο Γιαν Βέσελι και ο Κώστας Σλούκας κατέκτησαν μαζί τη EuroLeague το 2017 με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ. Ο Τσέχος πρώην διεθνής κατέκτησε επίσης τέσσερα πρωταθλήματα Τουρκίας, καθώς και τρία πρωταθλήματα Σερβίας με την Παρτίζαν.

Πριν επιστρέψει στην Ευρώπη, ο Βέσελι αγωνίστηκε σε 162 παιχνίδια στο NBA με τις φανέλες των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και των Ντένβερ Νάγκετς.