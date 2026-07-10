Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ – Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στον απόηχο της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου, με ένα «καταστατικό μπρα ντε φερ» να εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Ακόμη και αυτή την ώρα, απόγευμα Παρασκευής, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, είναι στον αέρα, καθώς από τη μία πλευρά ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης δήλωσε ότι θα γίνει κανονικά, ικανοποιώντας το αίτημα του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου, και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε δελτίου Τύπου γνωστοποιώντας ότι η συνεδρίαση έχει ακυρωθεί, συγκαλώντας Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, εξήγησε σε δηλώσεις του ότι, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

Τι λένε Πολάκης και Παππάς

«Η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό, αύριο θα γίνει όπως και δήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας όλα τα μέλη της ΚΕ αύριο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham ενώ, όπως είπε, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και μέσω zoom. Για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, όπως είπε, πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 130-135 μέλη.

Ο κ. Πολάκης υπογράμμισε πως η αυριανή συνεδρίαση θα έχει ως αντικείμενο την αλλαγή της πολιτικής απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, «τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδρια του, καλώντας την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων». Επιπλέον, όπως είπε, θα πάρει απόφαση για την επαναφορά του στη κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τρίτον, θα υπάρξει συμπλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα.

Σχετικά με το μήνυμα ακύρωσης της ΚΕ που είχε στείλει το βράδυ της Παρασκευής η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, σχολίασε ότι «δεν είχε απολύτως καμία ούτε νομιμοποίηση ούτε αρμοδιότητα να την ακυρώσει», ενώ επισήμανε ότι, βάσει καταστατικού, ρόλο προέδρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου αναλαμβάνει η Πολιτική Γραμματεία.

Όσον αφορά το ποιος θα κάνει την εισήγηση στην αυριανή ΚΕ, υποστήριξε ότι εφόσον η σύγκλησή της έγινε μετά από αίτημα μελών της, ούτως ή άλλως θα γινόταν από κάποιο από αυτά, όπως και θα γίνει.

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενότητα και συλλογική λειτουργία. Η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά βάσει καταστατικού. Η δήλωση του Φώτη Κουβέλη λύνει όλα τα ζητήματα», τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς.

Όσον αφορά την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς είπε ότι «de facto και πολιτικά επανεντάσσεται στην ΚΟ του κόμματος», καθώς είχε διαγραφεί υπό συνθήκες που δεν υφίστανται σήμερα. «Δεν υπάρχει περίπτωση διαδικαστικού τύπου θέματα να λύσουν μείζονες πολιτικές επιλογές», συμπλήρωσε σε δηλώσεις του.

Δεν υπάρχει καμία σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής από το κόμμα, επέμεινε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εξήγησε ότι η αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του προέδρου κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Όπως είπε η ίδια πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγηση της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου.

Ακολούθησε δε και επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα δήλωσαν Κουβέλης, Πολάκης και Παππάς, καθώς αναφέρει ρητά ότι η αυριανή συνεδρίαση έχει αναβληθεί και ότι ήδη έχουν κληθεί τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.

Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και μετά την τελευταία εξέλιξη, η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν κάνει να κάνει πίσω και φέρεται να διαμηνύει ότι η συνεδρίαση θα γίνει κανονικά, αυτό το Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνοντας ότι το αίτημα έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.