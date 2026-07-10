Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Οινούσσα – Κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

Στη σύλληψη ενός 34χρονου και ενός 17χρονου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι για την φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, στην Οινούσσα Σερρών.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο άνδρες προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά, όταν κινήθηκαν με το αυτοκίνητό τους εκτός του οδικού δικτύου, σε αγροτική έκταση, και το όχημα προσέκρουσε σε ανώμαλο σημείο του εδάφους με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση, στο σημείο. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις.

Από την προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

551 πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 10η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 551 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 715.085,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 162 (92,05%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 14 (7,95%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.