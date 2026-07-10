Σέρρες: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Οινούσσα – Δύο προσαγωγές

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Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η αγροτοδασική φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινούσσας Σερρών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς είχαν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις, με 75 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα.

Νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της Οινούσσας για απομάκρυνση προς το Νέο Σούλι, λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς προς τον οικισμό.

Από αυτοκίνητο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Οινούσα Σερρών – Προσαγωγή δύο ατόμων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινούσας Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή δύο ατόμων, τα οποία επέβαιναν στο όχημα από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Οι δύο εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.